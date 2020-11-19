https://ria.ru/20201119/turtsiya-1585310935.html

Лидеры ЕС могут обсудить санкции против Турции

Лидеры ЕС могут обсудить санкции против Турции

Глава МИД ФРГ Хайко Маас допустил, что лидеры стран ЕС на саммите в декабре могут обсудить санкции против Анкары за ее действия в Восточном Средиземноморье. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:36

2020-11-19T11:36

2020-11-19T12:17

хайко маас

кипр

северный кипр

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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас допустил, что лидеры стран ЕС на саммите в декабре могут обсудить санкции против Анкары за ее действия в Восточном Средиземноморье."Каждый раз, к сожалению, происходят новые провокации, поэтому это в руках Турции. Если до декабря не будет позитивных сигналов из Турции, если будут дальнейшие провокации, как визит Эрдогана на Северный Кипр, то будут очень сложные дискуссии (на саммите лидеров ЕС в декабре)", - заявил Маас перед совещанием глав МИД ЕС в формате видеоконференции.Пока, по его словам, попытки урегулирования конфликта между Турцией и Грецией с Кипром не привели к результатам, на которые рассчитывают в Европе. Отвечая на вопрос, возможны ли санкции против Анкары, министр подчеркнул, что в ЕС поднимали этот вопрос и ранее. Маас не назвал конкретные страны, но намекнул на Кипр и Грецию, которые в текущем году ставили этот вопрос в рамках европейских дискуссий. "Если не будет улучшений в отношении Турции, то я исхожу из того, что тема (санкций) вновь будет играть роль на совете ЕС в декабре", - заявил Маас.Президент Турции 15 ноября посетил Северный Кипр, а именно - недавно открытый для посещения квартал Вароша в Фамагусте. Греция и Республика Кипр считают такой шаг "беспрецедентной провокацией". Туристический квартал был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.

https://ria.ru/20201117/ssha-1584922859.html

https://ria.ru/20201104/turtsiya-1583043961.html

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