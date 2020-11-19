https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585313465.html

В ОП оценили проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру

В ОП оценили проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру

Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против отечественных медиа станет первым шагом в цепочке мер, которые заставят... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:49

2020-11-19T11:49

2020-11-19T11:50

александр малькевич

общественная палата рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против отечественных медиа станет первым шагом в цепочке мер, которые заставят западные компании уважать права российских пользователей, считает первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.Как раз вчера, как напомнил Малькевич, Общественная палата на специальном круглом столе обсудила необходимость срочно реагировать на зашкаливающие по количеству акты цензуры со стороны западных IT-гигантов."И мы рассматриваем это как первый шаг в цепочке принятия законов, которые заставят западные интернет-площадки уважать права российских пользователей", - добавил член ОП РФ, указав, что также следует продумать меры воздействия на компании с целью принуждения их к беспрекословному соблюдению действующего законодательства России.

https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585300156.html

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александр малькевич, общественная палата рф, госдума рф, общество