В ОП оценили проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
11:49 19.11.2020 (обновлено: 11:50 19.11.2020)
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против отечественных медиа станет первым шагом в цепочке мер, которые заставят западные компании уважать права российских пользователей, считает первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.
"Необходимо продолжать совершенствовать российское законодательство. Государство должно иметь широкий набор инструментов для воздействия на интернет-платформы, нарушающие законодательство РФ, как экономического, так и технического характера. При этом блокировка ресурсов – крайнее средство, так как от неё страдают в первую очередь пользователи", - прокомментировал законопроект общественник.
Как раз вчера, как напомнил Малькевич, Общественная палата на специальном круглом столе обсудила необходимость срочно реагировать на зашкаливающие по количеству акты цензуры со стороны западных IT-гигантов.
"И мы рассматриваем это как первый шаг в цепочке принятия законов, которые заставят западные интернет-площадки уважать права российских пользователей", - добавил член ОП РФ, указав, что также следует продумать меры воздействия на компании с целью принуждения их к беспрекословному соблюдению действующего законодательства России.