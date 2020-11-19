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В ОП оценили проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
В ОП оценили проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против отечественных медиа станет первым шагом в цепочке мер, которые заставят... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:49
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александр малькевич
общественная палата рф
госдума рф
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против отечественных медиа станет первым шагом в цепочке мер, которые заставят западные компании уважать права российских пользователей, считает первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.Как раз вчера, как напомнил Малькевич, Общественная палата на специальном круглом столе обсудила необходимость срочно реагировать на зашкаливающие по количеству акты цензуры со стороны западных IT-гигантов."И мы рассматриваем это как первый шаг в цепочке принятия законов, которые заставят западные интернет-площадки уважать права российских пользователей", - добавил член ОП РФ, указав, что также следует продумать меры воздействия на компании с целью принуждения их к беспрекословному соблюдению действующего законодательства России.
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александр малькевич, общественная палата рф, госдума рф, общество

В ОП оценили проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру

11:49 19.11.2020 (обновлено: 11:50 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против отечественных медиа станет первым шагом в цепочке мер, которые заставят западные компании уважать права российских пользователей, считает первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

"Необходимо продолжать совершенствовать российское законодательство. Государство должно иметь широкий набор инструментов для воздействия на интернет-платформы, нарушающие законодательство РФ, как экономического, так и технического характера. При этом блокировка ресурсов – крайнее средство, так как от неё страдают в первую очередь пользователи", - прокомментировал законопроект общественник.

Как раз вчера, как напомнил Малькевич, Общественная палата на специальном круглом столе обсудила необходимость срочно реагировать на зашкаливающие по количеству акты цензуры со стороны западных IT-гигантов.
"И мы рассматриваем это как первый шаг в цепочке принятия законов, которые заставят западные интернет-площадки уважать права российских пользователей", - добавил член ОП РФ, указав, что также следует продумать меры воздействия на компании с целью принуждения их к беспрекословному соблюдению действующего законодательства России.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 10:42
Ответные санкции за цензуру будут касаться Twitter, Facebook и YouTube
 
Александр МалькевичОбщественная палата РФГосдума РФОбщество
 
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