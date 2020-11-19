https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585280620.html

Источник: иностранные сайты планируют наказывать за цензуру против СМИ

Источник: иностранные сайты планируют наказывать за цензуру против СМИ

В четверг в Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T07:04

2020-11-19T07:04

2020-11-19T09:45

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В четверг в Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с текстом документа.Ранее Роскомнадзор попросил Федеральное собрание закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-ресурсах. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал агентству, что речь идет о санкциях за нарушения конституционных прав.Как сообщил источник, авторами законопроекта выступили парламентарии от разных фракций.Иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, отметил собеседник агентства."Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности", — сказал источник.Среди ответных мер, которые планируется вводить за цензуру, — блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.Решение о мерах будут принимать по согласованию с МИД. "Это важно, поскольку если речь будет идти об иностранных компаниях, то необходимо понимать внешнеполитические все обстоятельства и принимать такие решения, в том числе отталкиваясь и от позиции МИД", — подчеркнул источник.В среду стало известно, что Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", чьи видео с октября перестали попадать в раздел "В тренды". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".Ранее Роскомнадзор уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".Кроме того, видеохостинг YouTube ранее заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/blokirovka-1584520081.html

https://ria.ru/20201113/mh17-1584454659.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/tsenzura-1584877284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество