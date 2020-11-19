https://ria.ru/20201119/svertyvaemost-1585353210.html

Чубайс призвал внести тесты свертываемости крови в методичку по COVID-19

Чубайс призвал внести тесты свертываемости крови в методичку по COVID-19

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил Минздраву РФ включить точные тесты на свертываемость крови в методические рекомендации по COVID-19. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:23

2020-11-19T14:23

2020-11-19T14:23

распространение нового коронавируса

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анатолий чубайс

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил Минздраву РФ включить точные тесты на свертываемость крови в методические рекомендации по COVID-19.В ходе выступления на XIII Петербургском международном инновационном форуме он указал, что одним из наиболее опасных последствий коронавирусной инфекции является ДВС-синдром, развивающийся на фоне пневмонии. Он стал причиной смерти существенной части пациентов с COVID-19. Избежать тяжелых проявлений болезни можно за счет мониторинга состояния свертывающей системы и правильного подбора дозы антикоагулянтов на ранних стадиях. Как отметил Чубайс, такие тест-системы делает, в частности, портфельная компания "Роснано" - "Гемакор"."Мы на сегодняшний день провели клинические испытания, которые, во-первых, доказали, что Минздрав принял абсолютно правильное решение о необходимости самой вот этой антикоагулянтной терапии, то есть терапии гепарином, которая снижает свертываемость. Во-вторых, мы видим, что, несмотря на положительный эффект в целом, есть около 30% пациентов, для которых нужен индивидуальный подбор доз. Ну и, в третьих, мы доказали, что именно вот наш прибор компании "Гемакор" позволяет почти в онлайне, очень оперативно, на индивидуальном уровне это измерять", - сообщил он."Нам кажется, что сейчас вот этот следующий этап, вторая волна, которая сейчас идет, здесь как раз очень правильно перейти к индивидуальным дозам антикоагулянтов на основе измерений. Тогда это позволит еще существенно снизить уровень смертности. Мы работаем с Минздравом, я буквально вчера обсуждал это с министром (Михаилом) Мурашко, сейчас горячая фаза подготовки методических рекомендаций, и я очень надеюсь, что у нас получится - и в методических рекомендациях по коронавирусу этот тоже будет учтен метод, который позволит спасти человеческие жизни", - добавил Чубайс.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/kurenie-1585329378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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