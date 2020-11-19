https://ria.ru/20201119/strakhovanie--1585224148.html

Страхование: как выбрать полис и не быть обманутым

Страхование: как выбрать полис и не быть обманутым

Коронавирус подстегнул спрос на страхование жизни. Опасаясь за себя и близких, россияне все чаще приобретают полисы. Причем предпочитают накопительные — чтобы и РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T08:00

2020-11-19T08:00

2020-11-19T10:11

коронавирус в россии

страхование

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Коронавирус подстегнул спрос на страхование жизни. Опасаясь за себя и близких, россияне все чаще приобретают полисы. Причем предпочитают накопительные — чтобы и деньги сохранить, и обезопаситься от болезни. Это может стать достойной альтернативой традиционным банковским депозитам, хотя тут есть нюансы. РИА Новости разбиралось в особенностях этого финансового инструмента.Кризис росту не помехаРынок страхования жизни показал положительную динамику вопреки кризису: оборот за три квартала — 320 миллиардов рублей, что на четыре процента больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.Страхование жизни (СЖ) все популярнее, поскольку позволяет аккумулировать доход и одновременно позаботиться о здоровье. В принципе, это надежный финансовый инструмент с бонусом в виде страховки, что в условиях распространения коронавируса и экономического спада особенно актуально."Россияне все чаще ищут альтернативу банковским депозитам, доходность по которым едва покрывает инфляцию", — поясняет Юлия Финогенова, профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова. К первой декаде сентября ставка по вкладам в банках топ-10 понизилась до 4,42 процента.Кроме того, во втором полугодии появились льготные ипотечные программы, участие в которых требует приобретения полисов долгосрочного страхования жизни со стороны заемщиков, добавляет собеседница агентства.СЖ в основном реализуется через два вида продуктов: накопительное страхование жизни (НСЖ, за девять месяцев оборот увеличился на 29%) и инвестиционное (ИСЖ, лидировало последние восемь лет, но сейчас недосчиталось шести процентов).Оба полиса сроком от пяти лет обеспечивают ежегодный налоговый вычет. Но НСЖ — защитный инструмент, подходящий тем, кто хочет гарантированно накопить крупную сумму. Например, на высшее образование ребенка, пенсию, недвижимость. ИСЖ — инструмент доходный. К нему стоит присмотреться, если есть свободные деньги и хочется вложиться, чтобы в дальнейшем получать прибыль.Накопления против инвестицийОднако ИСЖ себя дискредитировало. Клиентам не всегда предоставляли достоверную информацию о полисе. Больше половины жалоб в ЦБ — на некорректную трактовку продавцов. В итоге мало кому удавалось заработать."По данным Банка России, в сентябре почти треть трехлетних полисов ИСЖ показали нулевую доходность и лишь каждый шестой — более пяти процентов", — отмечает Михаил Дорофеев, председатель правления КПК "Обновление".Из-за многочисленных претензий к ИСЖ регулятор потребовал подробнее рассказывать клиентам об инвестиционных рисках и специфике продукта.Главное преимущество НСЖ — страховая защита. С первого взноса в случае критических событий, связанных с жизнью и здоровьем, человеку (или тому, кого он определит наследником) оперативно выплатят максимальную сумму. "Главное — страховое обеспечение рисков, а доходность, в особенности на таких нестабильных рынках, как российский, — приятное дополнение", — говорит Юлия Финогенова."Одним из минусов накопительного страхования жизни многие называют невозможность воспользоваться денежными средствами в любой момент. Однако так ли это важно, учитывая, что, заключая договор, клиент планирует накопить определенную сумму к назначенному сроку", — указывает Алексей Алексутов, финансовый консультант компании "ППФ Страхование жизни".По мнению Михаила Дорофеева, популярность НСЖ продолжит увеличиваться среди консервативных клиентов, поскольку в его базовые активы входят корпоративные и государственные облигации. Таким образом, этот инструмент вполне способен заменить привычные банковские депозиты. "В ЦБ едва ли против этой тенденции — там рассчитывают на рост рынка страхования жизни", — добавляет собеседник агентства.Со страховкой по жизниСейчас полисы приобретают в основном люди старше пятидесяти. Именно у них больше всего сбережений. И они хранят деньги на банковских счетах.В развитых странах аудитория намного моложе. Там предпочитают копить средства на безбедную старость с юных лет. Например, у половины американцев есть хотя бы один такой полис. Как правило, предпочтение отдают долгосрочным — на пенсию.В этом Россия отстает. Однако пандемия внесла коррективы. Некоторые компании на фоне паники населения стали предлагать "страховку от коронавируса". Но если COVID-19 рано или поздно пойдет на спад, а вместе с ним — и спрос на специализированный продукт, то интерес к страхованию жизни не ослабеет."Падение доходов, рост безработицы заставляют задуматься о долгосрочном планировании", — подчеркивает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Один из вариантов — захеджировать риски, то есть снизить их и защитить сбережения от неблагоприятных факторов. "Поэтому объем контрактов будет расти как в этом, так и в следующем году", — уверен аналитик.Той же точки зрения придерживается и Алексей Алексутов: "Приходит понимание, насколько важна финансовая поддержка в виде полиса страхования жизни. Этот рынок продолжит развиваться".Специалисты отмечают: как только население осознает, что государство способно обеспечить лишь базовый уровень пенсионера, страхователь помолодеет. Тенденция уже наметилась, однако ситуация меняется медленнее, чем хотелось бы.

https://ria.ru/20200825/strakhovanie-1576289817.html

https://ria.ru/20160601/1441673581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, страхование, центральный банк рф (цб рф), экономика