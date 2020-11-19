https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585377511.html
Главы МИД ЕС одобрили работу над новым санкционным списком по Белоруссии
Главы МИД ЕС одобрили работу над новым санкционным списком по Белоруссии
Главы МИД стран-членов Евросоюза в ходе видеоконференции в четверг одобрили подготовку третьего пакета индивидуальных санкций по Белоруссии, он будет введен... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:13
2020-11-19T16:13
2020-11-19T16:57
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Главы МИД стран-членов Евросоюза в ходе видеоконференции в четверг одобрили подготовку третьего пакета индивидуальных санкций по Белоруссии, он будет введен через несколько недель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные дипломатические источники."Главы МИД ЕС на видеоконференции договорились о новом пакете санкций по Белоруссии", - сообщило агентство.Указывается, что санкции могут затронуть "организации, которые финансируют президента (Александра) Лукашенко".Официального подтверждения этой информации от ЕС пока не поступало.Европейский союз 13 ноября в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска, если власти не прекратят насилие и не начнут прозрачное расследование совершенных преступлений против демонстрантов.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября первый пакет индивидуальных санкций в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в первый список ЕС не попал, но был включен во второй санкционный пакет, введенный Евросоюзом 6 ноября. Помимо Лукашенко, в нем оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, включая главу администрации президента, главу КГБ, пресс-секретаря президента, командующего группой "Альфа" (спецназ), председателя Конституционного суда.Фигурантам списка запрещен въезд на территорию ЕС, заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Это не первые антибелорусские санкции ЕС. Впервые ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии были введены в 2004 году. Они включали замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех человек в связи с нераскрытым исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.Позднее были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных, по мнению ЕС, к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, а также к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. Санкции 2011 года за подавление акций оппозиции включали, в частности, замораживание активов и запрет на въезд в ЕС 158 белорусских чиновников во главе с Лукашенко. В 2011 году также были введены эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.В последние годы отношения Белоруссии с Западом заметно улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с Белоруссии практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В том числе были сняты ограничения против Лукашенко, которые не позволяли ему совершать визиты в страны ЕС.До последнего времени в отношении Белоруссии оставались в силе только эмбарго на поставки оружия и оборудования, а также индивидуальные санкции против четырех белорусских граждан, которые действуют до 28 февраля 2021 года.Сейчас в списке индивидуальных санкций значатся уже 59 фигурантов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/belorussiya-1585033746.html
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белоруссия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости.
Главы МИД стран-членов Евросоюза
в ходе видеоконференции в четверг одобрили подготовку третьего пакета индивидуальных санкций по Белоруссии
, он будет введен через несколько недель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные дипломатические источники.
"Главы МИД ЕС на видеоконференции договорились о новом пакете санкций по Белоруссии", - сообщило агентство.
Указывается, что санкции могут затронуть "организации, которые финансируют президента (Александра) Лукашенко".
Официального подтверждения этой информации от ЕС пока не поступало.
Европейский союз 13 ноября в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска
, если власти не прекратят насилие и не начнут прозрачное расследование совершенных преступлений против демонстрантов.
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель
ввел 2 октября первый пакет индивидуальных санкций в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
в первый список ЕС не попал, но был включен во второй санкционный пакет, введенный Евросоюзом 6 ноября. Помимо Лукашенко, в нем оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, включая главу администрации президента, главу КГБ, пресс-секретаря президента, командующего группой "Альфа" (спецназ), председателя Конституционного суда.
Фигурантам списка запрещен въезд на территорию ЕС, заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская
. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Это не первые антибелорусские санкции ЕС. Впервые ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии были введены в 2004 году. Они включали замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех человек в связи с нераскрытым исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.
Позднее были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных, по мнению ЕС, к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, а также к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. Санкции 2011 года за подавление акций оппозиции включали, в частности, замораживание активов и запрет на въезд в ЕС 158 белорусских чиновников во главе с Лукашенко. В 2011 году также были введены эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.
В последние годы отношения Белоруссии с Западом заметно улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с Белоруссии практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В том числе были сняты ограничения против Лукашенко, которые не позволяли ему совершать визиты в страны ЕС.
До последнего времени в отношении Белоруссии оставались в силе только эмбарго на поставки оружия и оборудования, а также индивидуальные санкции против четырех белорусских граждан, которые действуют до 28 февраля 2021 года.
Сейчас в списке индивидуальных санкций значатся уже 59 фигурантов.