https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585338893.html

Вышинский оценил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ

Вышинский оценил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ

Штрафы для западных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ можно было бы предусмотреть не в рублях, а в валюте той страны, где зарегистрирована эта... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:28

2020-11-19T13:28

2020-11-19T13:28

кирилл вышинский

антон горелкин

госдума рф

медиа - общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Штрафы для западных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ можно было бы предусмотреть не в рублях, а в валюте той страны, где зарегистрирована эта компания, меры должны быть сопоставимы с масштабом IT-гигантов, заявил РИА Новости исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей, ранее сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин."Эта мера давно назрела, об этом мы говорим с весны этого года, когда начались самые заметные и самые вопиющие системные случаи блокирования аккаунтов российских СМИ на YouTube. Огромное количество блокировок, уничтожения аккаунтов в соцсетях", - сказал Вышинский.Также, по мнению члена СПЧ, штрафы можно было бы предусмотреть не в рублях, а в валюте той страны, где зарегистрирован офис этой компании.По его мнению, давно стало понятно, что это не единичные случаи, это системное явление, системный процесс."Это целенаправленная кампания по ведению цензуры в русскоязычном интернете. Причем цензуры, не мотивированной ничем, никогда не объяснявшейся, поскольку на запросы тех, чьи аккаунты блокировали, всегда появлялся только один стандартный ответ: за нарушение прав сообщества. Все это напоминало простые отписки", - отметил Вышинский.Давно стало понятно, что разговора с компаниями, блокирующими российский контент, не получается, подчеркнул член СПЧ."Мне кажется, что в этой ситуации время разговоров закончилось. Мы сделали все попытки понять, как можно взаимодействовать с крупнейшими IT-компаниями, когда они вот так самовольно внедряют цензуру в русскоязычное интернет-пространство. Мы выяснили, что разговор не получится, и давно уже апеллировали к законодателям, чтобы они приняли какие-то меры", - высказался Вышинский.Предложенные меры, хоть и немного запоздавшие, но нужные и важные, считает он."Считаю, что меры должны быть серьезными и значимыми для этих гигантов. Может быть, ко второму чтению они должны быть сопоставимы масштабам этих корпораций. И масштабам того урона, который они наносят нашим соотечественникам, цензурируя наше русскоязычное пространство. Эти люди вторгаются на нашу территорию и не несут за это никакой ответственности. Мы давно должны были исправить эту ситуацию", - полагает собеседник.

https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585291281.html

https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585323995.html

https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585300156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл вышинский, антон горелкин, госдума рф, медиа - общество