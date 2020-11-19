https://ria.ru/20201119/rudenya-1585382948.html
Руденя: семь турпроектов Верхневолжья получили гранты Ростуризма
Руденя: семь турпроектов Верхневолжья получили гранты Ростуризма
Семь туристических проектов Тверской области стали победителями проведенного Ростуризмом конкурса грантов на развитие внутреннего туризма, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:34
2020-11-19T16:34
2020-11-19T16:34
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости. Семь туристических проектов Тверской области стали победителями проведенного Ростуризмом конкурса грантов на развитие внутреннего туризма, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.На их реализацию будут направлены более 13 миллионов рублей. По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм - одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства и в целом экономики Тверской области. В регионе принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.По информации пресс-службы, при поддержке Ростуризма в Пеновском районе появятся туристский центр, глэмпинг, "Школа туризма", центры водных видов спорта и русских ремесел, музей деревянного зодчества, экоферма и сыроварня, а также всесезонная сеть оборудованных пешеходных, лыжных и велосипедных маршрутов.В Старице планируется создать комфортную зону для велотуристов. Эко-отель "Барская усадьба", расположенный в Старицком районе, приобретет модульную гостиницу. В Зубцовском районе появится эко-парк и новые туристские программы культурно-исторической, эко- и гастрономической тематики под брендом "Роза ветров Vazuza River".
https://ria.ru/20200924/blagoustroystvo-1577706104.html
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости. Семь туристических проектов Тверской области стали победителями проведенного Ростуризмом конкурса грантов на развитие внутреннего туризма, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
На их реализацию будут направлены более 13 миллионов рублей.
По мнению Губернатора Игоря Рудени
, туризм - одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства и в целом экономики Тверской области. В регионе принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.
"Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места", – считает глава региона.
По информации пресс-службы, при поддержке Ростуризма в Пеновском районе появятся туристский центр, глэмпинг, "Школа туризма", центры водных видов спорта и русских ремесел, музей деревянного зодчества, экоферма и сыроварня, а также всесезонная сеть оборудованных пешеходных, лыжных и велосипедных маршрутов.
В Старице планируется создать комфортную зону для велотуристов. Эко-отель "Барская усадьба", расположенный в Старицком районе, приобретет модульную гостиницу. В Зубцовском районе появится эко-парк и новые туристские программы культурно-исторической, эко- и гастрономической тематики под брендом "Роза ветров Vazuza River".