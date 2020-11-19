https://ria.ru/20201119/roslesinforg-1585217751.html

Павел Чащин: Россия строит уникальную в мире систему контроля леса

Павел Чащин: Россия строит уникальную в мире систему контроля леса

Президент России Владимир Путин в октябре заявил о масштабном преобразовании лесной отрасли. Оно должно привести к искоренению браконьерских рубок, росту... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:00

2020-11-19T12:00

2020-11-19T12:00

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

интервью

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Президент России Владимир Путин в октябре заявил о масштабном преобразовании лесной отрасли. Оно должно привести к искоренению браконьерских рубок, росту объемов лесной промышленности и модернизации отрасли. Одним из инструментов достижения задуманного будет автоматизация учета в лесном хозяйстве. Сколько денег понадобится на автоматизацию, кто будет этим заниматься, когда заработает новая система, и на что она будет похожа, рассказал корреспонденту РИА Новости Павел Чащин, директор Рослесинфорга – организации, подведомственной Рослесхозу, которая является сосредоточением данных о лесах России. – Павел, прежде чем мы перейдем к деталям автоматизации лесного хозяйства, поясните важный момент, сколько бумаги экономит автоматизация ЛесЕГАИС (Единая государственная система учета древесины и сделок с ней)? – Сейчас в ЛесЕГАИС содержится более 16 миллионов правоустанавливающих и отчетных документов (это договоры аренды, купли-продажи насаждений, госконтракты и задания, лесные декларации, отчеты об использовании лесов, сделки с древесиной). Но пока все эти документы дублируются на бумаге. То есть сейчас система является библиотекой, реестром, в котором аккумулируется и хранится информация. Ее можно анализировать и вести контроль сделок. При этом есть конкретные задачи, которые поставил президент в своих ноябрьских поручениях, они закреплены в дорожной карте вице-премьера Виктории Абрамченко: для полного контроля происхождения древесины все документы должны вестись только в электронном виде. Именно в этом ключе мы и будем дорабатывать ЛесЕГАИС. Уже подготовлены детализированные рабочие карты, по ним и будем двигаться для того, чтобы обеспечить цифровой прорыв лесной отрасли.В ЛесЕГАИС будет создана возможность геопривязки к конкретной территории с ее пространственными координатами. В результате можно будет в автоматизированном режиме проверять сведения о лесосеках, делянках, на которых заготовлена древесина, а также о местах ее хранения и складирования.– Кто будет производить настройку ЛесЕГАИС - внутренние ресурсы или привлеченная компания?– Сейчас в Рослесинфорге сформирован костяк ИТ-специалистов и аналитиков, которые хорошо разбираются в особенностях лесозаготовительной отрасли. Их компетенций достаточно для тестирования нового функционала ЛесЕГАИС на пилотных участках. Но мы на этом не останавливаемся. В кратчайшие сроки планируем нарастить кадровые мощности этого направления. В итоге сформируется инхаус-ИТ команда, которая объединит все знания о системе в Рослесинфорге.Сейчас мы проводим комплекс организационно-технических мероприятий, предваряющих эксперимент, ожидаем соответствующего поручения, в котором будут прописаны правила для всех участников. Мы предполагаем, что этот документ появится к 25 декабря 2020 года.Эксперимент внутри ЛесЕГАИС будет проводиться до уточнения нормативных нюансов. Их наличие пока имитируется, чтобы четко понять, какие конкретно нормативные изменения нужно узаконить по итогам пилота, чтобы достичь в масштабах страны поставленных целей.Для того чтобы понять, нужны ли нам дополнительные вычислительные мощности, мы написали тестовые сценарии для различных вариантов использования системы. В рамках нагрузочного тестирования проверяем качество и скорость формирования электронных документов. Существующего функционала для ограниченного числа пользователей эксперимента будет достаточно, так как в ЛесЕГАИС еще на этапе создания был заложен необходимый запас прочности для развития новых сервисов и поэтапного улучшения системы.– Сколько продлится эксперимент?– Согласно перечню поручений президента, утвержденному 10 ноября 2020 года, модернизированная система должна начать работу в тестовом режиме с 1 января 2021 года. Мы понимаем, что такие изменения могут довольно сильно отразиться на рабочих процессах участников лесных отношений, поэтому тестировать новый функционал ЛесЕГАИС будем в нескольких пилотных регионах и лесничествах. Участники эксперимента проверят предлагаемый технологический процесс от начала и до конца, зафиксируют возможные сложности, после чего мы найдем пути их устранения. Наша задача сделать так, чтобы с 1 июля 2021, когда действие принятых в рамках эксперимента нормативных актов уже распространится на всех участников лесных отношений, процесс шел бы без сучка и задоринки.– Кто участвует в эксперименте, и каким образом они были выбраны?– Несмотря на то, что эксперимент стартует только 1 января 2021 года, Рослесинфорг уже несколько месяцев ведет работу с отраслью. Участие в добровольном, бесплатном пилотном проекте позволит отрасли в комфортном режиме настроить свои внутренние бизнес-процессы и с минимальными инвестициями перейти на работу по новым правилам. Для участия в эксперименте нужны представители всех групп пользователей ЛесЕГАИС. Мы привлекли трех крупных лесопромышленников с разными видами переработки древесины, органы госвласти субъектов, а также таможню и налоговые органы. Точное число и состав участников эксперимента будут озвучены во второй половине декабря 2020 года. Но уже сейчас мы видим готовность отрасли к участию в эксперименте, так как основные игроки рынка понимают, что проект установит справедливые правила игры для всех.– Для участников эксперимента предполагается двойная работа, по-старому или по-новому? – Мы предоставляем право, а не обязанность работать по-новому. Важное в дорожной карте вице-премьера Абрамченко – обеспечить на всей территории России прозрачность движения древесины от делянки до конечного потребителя, наладить контроль баланса входящих на предприятие и исходящих потоков древесины, исключить возможность продать больше, чем срубил или купил. На этапе эксперимента мы предложим участникам базовые сценарии, которые будут соответствовать условиям будущих законодательных изменений. В течение нескольких месяцев все вместе будем работать в этих условиях, чтобы понять, во-первых, какие подзаконные акты нужны, и как лучше их сформулировать. И во-вторых, какие технические доработки необходимы ЛесЕГАИС.Во время эксперимента каждый его участник должен будет вносить в ЛесЕГАИС данные о количестве древесины по всем породам и сортиментам. Для максимальной прозрачности система начнет учитывать буквально каждый шаг участников пилота. Например, в случае недостаточного для сделки количества древесины она автоматически откажет продавцу в регистрации сделки. Это правило будет действовать для любых лесоматериалов – и для пропитанных пиломатериалов, и для кругляка. Таким образом, будет обеспечено соблюдение реального баланса входящих на предприятие и исходящих потоков древесины, появится возможность проследить эти потоки до логического завершения.Во время эксперимента мы планируем не отказывать в регистрации сомнительной сделки, а будем предупреждать, но участники эксперимента должны понимать, что с 1 июля 2021 года предупреждение станет блокировкой.Данный способ – проведение пилота, предваряющего обязательную работу в системе, – минимально затратный для отрасли.Кроме того, мы готовим рекомендации по поэтапному переходу на работу в модернизированной системе по новым правилам. Они создаются с учетом технологических и логистических особенностей отрасли и позволят в комфортном для бизнеса формате перейти к обязательной прослеживаемости древесины.В результате для любого пользователя (лесопромышленник, контролирующий орган или таможенник) ЛесЕГАИС станет по-настоящему учетной системой, а для государства – действенным инструментом контроля, в котором лесопользователь не просто заявит о своих намерениях, а представит документы, подтверждающие свое право на древесину от стадии дерева в лесу до момента ее реализации или пересечения границы.– Во сколько обойдется настройка системы и что получим в итоге?– Необходимый объем финансирования для доработки ЛесЕГАИС до современного уровня можно будет оценить, когда по ходу эксперимента станет ясно, что конкретно нужно откорректировать.В перспективе модернизированная ЛесЕГАИС станет частью единой ФГИС Лесного комплекса – базового отраслевого информационного ресурса, фундамента для большого лесного дома. С ее помощью государство получит возможность рационально планировать лесной ресурс, эффективно управлять им и контролировать его, бизнес – понятные и прозрачные правила работы в отрасли, а граждане получат доступную информацию о лесе. Под создание ФГИС Лесного комплекса выделено 6,8 миллирда рублей в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".– Как быстро можно будет развернуть новшества на всю страну?– Быстрота развертывания модернизированной ЛесЕГАИС в боевом режиме на всю страну зависит от скорости подготовки и принятия нормативных правовых актов. Параллельно разрабатывается целый список законов по цифровизации лесного комплекса, так как полноценная работа модернизированной ЛесЕГАИС немыслима без приведения нормативно-законодательной базы в соответствие с обновленной архитектурой системы.– Какие государственные органы задействованы?– Для эффективного осуществления государственных функций нужна тесная связь между всеми участниками процесса (таможенными и налоговыми службами, прокуратурой, МВД России, Росимуществом, Росприроднадзором, службой судебных приставов).Мы предполагаем, что в первую очередь к эксперименту подключатся ФТС и Минтранс. В ЛесЕГАИС содержится значимая информация для выявления непрозрачных схем и сомнительных сделок с древесиной, а также усиления контроля над экспортом древесины. Первоочередной вопрос – скоординировать действия и наладить информационный обмен между этими контролирующими органами внутри ЛесЕГАИС так, чтобы решение о вывозе древесины на экспорт принималось в автоматическом режиме.– В чем самая большая сложность?– Во-первых, сроки, которые определены конкретной датой – 1 июля 2021 года модернизированная ЛесЕГАИС должна заработать на всей территории РФ. Это очень сжатые сроки для развертывания обновленной боевой системы на всю страну.Во-вторых, как я уже говорил, все сервисы ЛесЕГАИС дорабатываются и реализуются в системе постепенно, в том числе из-за отсутствия на сегодняшний день в лесном законодательстве ряда норм. В частности, отсутствует нормативное требование вносить в ЛесЕГАИС полный перечень породно-сортиментного состава, например, пропитанные пиломатериалы внесению не подлежат.Кроме того, сейчас нет должной гармонизации справочников ОКПД 2 (для внутренних сделок) и ТН ВЭД (экспортно-импортные сделки). Экспортеры вывозят за границу совсем не то, что декларируют. Кроме того, это провоцирует махинации с ценами на лес. При сделках на внутреннем рынке в ЛесЕГАИС вносится информация о покупке древесины по ОКПД 2 в одних сортиментах (менее ценных и дешевых), а о продаже ее же на экспорт в ТН ВЭД в других (более ценных и дорогих). Эти и другие, не менее насущные проблемы и пути их решения зафиксированы в дорожной карте по декриминализации лесной отрасли вице-премьера Виктория Абрамченко, направленной на усиление борьбы с недобросовестными лесопользователями.Кроме того, сейчас данные бумажных договоров вносит в систему орган власти. Это зачастую происходит с нарушением сроков, приводит к ошибкам и искажению данных. Чтобы изменить ситуацию, потребуется серьезное техническое переоснащение и решение организационных и нормативных вопросов. В основе нашего видения (и мы надеемся, оно найдет правильное закрепление в Лесном кодексе) – изменение порядка взаимодействия лесопользователей и органов власти. В перспективе в ФГИС Лесного комплекса появится Личный кабинет лесопользователя, где он будет вносить необходимые сведения в нужные поля и просто нажимать кнопку "Отправить". Личный кабинет уже сам определит, кому отправить документ: в федеральный орган власти или субъектовый. Процессы проверки и согласования документа должны стать максимально автоматизированными, независимыми от пользователя и не влиять на его работу. Он просто будет видеть в системе текущий статус операции. После всех необходимых проверок документ будет зарегистрирован в ФГИС Лесного комплекса, а пользователь сможет реализовать свое право на распоряжение древесиной.Если лесопользователь имеет собственную информационную систему, то ему не потребуется дублировать данные в Личном кабинете системы. Нужно будет настроить интеграцию своей системы с функционалом ФГИС Лесного комплекса, после чего обмен информацией будет происходить автоматически.Со своей стороны, органы власти субъекта будут видеть в Личном кабинете, что им пришло на согласование. У них также появится возможность настроить интеграцию для взаимодействия с Личным кабинетом в автоматическом режиме. Для этого не обязательно использовать ФГИС Лесного комплекса, будет обеспечена возможность интеграции со всеми системами, которые уже сейчас используют органы власти и лесопользователи.– Можете уточнить, каких изменений в Лесной кодекс вы ждете?– Есть три основных блока поправок. Первый – передача полномочий по проведению лесоустройства с регионального на федеральный уровень. Это позволит повысить точность и достоверность данных о количестве леса и его качестве. Данная мера восстановит статус института лесоустройства как инструмента устойчивого управления лесами. Второй важный блок изменений коснется лесовосстановления, в том числе повышения эффективности работ по компенсационному восстановлению лесов. В третий блок поправок входят изменения в документ, регламентирующий работу и ЛесЕГАИС, и разработка целого ряда норм, регулирующих создание и дальнейшую работу ФЛИС Лесного комплекса. Система будет включать в том числе ведение государственного лесного реестра в электронной форме.– Есть ли аналогичные успешные кейсы по автоматизации? Аналог, чтобы было более понятно, что будет.– Мировых аналогов ЛесЕГАИС нет. Никто в мире, кроме России, не контролирует оборот древесины внутри страны и ее экспорт. Удивительно, но до декабря 2013 года российское государство не выдвигало совершенно никаких требований к собственникам древесины в отношении ее учета, покупки и продажи. Любое вырубленное дерево, попавшее на дорогу общего пользования, легализовывалось автоматически, правоохранительные и надзорные органы попросту не имели права задать по этой древесине вопросы о ее происхождении и собственнике. С того времени многое принципиально изменилось.Если говорить о единой ФГИС Лесного комплекса, то в стране есть аналогичная система – ФГИС ЕГРН, но она предназначена в первую очередь для удобного взаимодействия граждан и госорганов. Кроме того, в этой системе более статичная информация по сравнению с той, которая будет в ФГИС Лесного комплекса. Данные о лесе динамичны, учитывая множество изменений информации о движении древесины, которая будет даже фиксировать траекторию движения лесовозов в моменте. Глобально ФГИС Лесного комплекса предназначена для того, чтобы обеспечить государство единым ресурсом, содержащим всю информацию о лесе, а также для информационного взаимодействия участников рынка (лесозаготовители, переработчики, сбытовые компании, экспортеры) и органов государственной власти и контролирующих ведомств.Частью ФГИС Лесного комплекса, которая должна заработать на всю страну к 1 января 2023 года, станет Государственный лесной реестр, который впредь будет вестись по единым правилам, и Публичная лесная карта. С ее помощью, например, можно будет получить доступ к материалам лесоустройства, координатам лесных участков и лесосек с привязкой к договорам аренды или купли-продажи лесных насаждений.– Во сколько будет обходиться ежегодное обслуживание системы? И выгодна ли система? Может, дешевле росгвардейца у каждой делянки поставить?– На дальнейшую техподдержку доработанной после проведения эксперимента ЛесЕГАИС нужно примерно 80 миллионов ежегодно. Но только до момента, когда в боевом режиме заработает ФГИС Лесного комплекса. Это очень немного по сравнению с размером вреда, нанесенного лесам выявленными незаконными рубками, – в 2019 году он составил 12,5 миллиарда рублей.Кроме того, информация из ЛесЕГАИС используется и при дистанционном мониторинге использования лесов. Стоимость мониторинга одного гектара леса составляет примерно 4 рубля. А эффективность этого метода контроля за происходящим в лесу – 85%. Сомневаюсь, что у Росгвардии хватит бойцов на охранение 1146,22 миллиона гектаров площади земель лесного фонда Российской Федерации, а это 67% территории страны, за столь невеликий гонорар.

https://ria.ru/20200930/les-1578010063.html

https://ria.ru/20191223/1562651681.html

https://ria.ru/20200312/1568493444.html

https://ria.ru/20200828/tsifrovizatsiya-1576385340.html

https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html

https://ria.ru/20200903/lesvostok-1576675544.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), интервью