https://ria.ru/20201119/roskomnadzor-1585340078.html
В СПЧ призвали расширить полномочия Роскомнадзора по блокировке контента
В СПЧ призвали расширить полномочия Роскомнадзора по блокировке контента
Член СПЧ Кирилл Кабанов выступил за расширение полномочий Роскомнадзора, в частности, за наделение ведомства правом досудебной блокировки противоправного... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:31
2020-11-19T13:31
2020-11-19T13:31
кирилл кабанов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Член СПЧ Кирилл Кабанов выступил за расширение полномочий Роскомнадзора, в частности, за наделение ведомства правом досудебной блокировки противоправного контента в интернете."Естественно, надо расширять полномочия Роскомнадзора. Роскомнадзор говорит: "Ребят, мы все видим, но нет решения суда, и поэтому этот контент будет висеть, пока (не будет) решения суда". Явно совершенно агрессивный, явно совершенно направленный куда угодно (контент). Конечно, досудебная блокировка, да. Пускай, люди идут, если хотят разблокироваться, идут в суд", - сказал Кабанов на круглом столе "Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности".Он также отметил, что необходим системный пересмотр законодательства, регулирующего коммуникации в интернете.
https://ria.ru/20201016/sotsseti-1580065821.html
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кирилл кабанов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество