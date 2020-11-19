https://ria.ru/20201119/puteshestvennik-1585228287.html

Британец в 88 лет проехал всю страну на велосипеде

Британец в 88 лет проехал всю страну на велосипеде

Пенсионер из Великобритании, 88-летний Лоуренс Брофи, стал самым возрастным спортсменом, который пересек всю страну на велосипеде, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T02:13

2020-11-19T02:13

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пенсионер из Великобритании, 88-летний Лоуренс Брофи, стал самым возрастным спортсменом, который пересек всю страну на велосипеде, сообщает Daily Mail. Он установил рекорд после того, как за 25 дней преодолел путь в 1,4 тысячи километров от Лендс-Энда до Джон-о’Гротса. Это туристический маршрут, пролегающий между двумя крайними точками острова Великобритания на юго-западе и северо-востоке.Впервые Лоуренс Брофи проехал по нему в 2019 году, в возрасте 87 лет. Но потом узнал, что его ровесник уже совершил это путешествие. Поэтому он повторил поездку.

https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html

великобритания

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