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Британец в 88 лет проехал всю страну на велосипеде
Британец в 88 лет проехал всю страну на велосипеде
Пенсионер из Великобритании, 88-летний Лоуренс Брофи, стал самым возрастным спортсменом, который пересек всю страну на велосипеде, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T02:13
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пенсионер из Великобритании, 88-летний Лоуренс Брофи, стал самым возрастным спортсменом, который пересек всю страну на велосипеде, сообщает Daily Mail. Он установил рекорд после того, как за 25 дней преодолел путь в 1,4 тысячи километров от Лендс-Энда до Джон-о’Гротса. Это туристический маршрут, пролегающий между двумя крайними точками острова Великобритания на юго-западе и северо-востоке.Впервые Лоуренс Брофи проехал по нему в 2019 году, в возрасте 87 лет. Но потом узнал, что его ровесник уже совершил это путешествие. Поэтому он повторил поездку.
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туризм, новости - туризм, великобритания

Британец в 88 лет проехал всю страну на велосипеде

02:13 19.11.2020 (обновлено: 09:12 19.11.2020)
 
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМужчина отдыхает на пляже в поселке Бузовна в Азербайджане
Мужчина отдыхает на пляже в поселке Бузовна в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пенсионер из Великобритании, 88-летний Лоуренс Брофи, стал самым возрастным спортсменом, который пересек всю страну на велосипеде, сообщает Daily Mail.
Он установил рекорд после того, как за 25 дней преодолел путь в 1,4 тысячи километров от Лендс-Энда до Джон-о’Гротса. Это туристический маршрут, пролегающий между двумя крайними точками острова Великобритания на юго-западе и северо-востоке.
Впервые Лоуренс Брофи проехал по нему в 2019 году, в возрасте 87 лет. Но потом узнал, что его ровесник уже совершил это путешествие. Поэтому он повторил поездку.

"У меня давно есть велосипед, но я использовал его лишь для небольших поездок, чтобы кататься или посещать магазины, — сказал он. — Только в последние несколько лет я начал ездить на нем подальше, потому что уже слишком стар, чтобы бегать".

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