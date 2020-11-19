https://ria.ru/20201119/puteshestvennik-1585228287.html
Британец в 88 лет проехал всю страну на велосипеде
Британец в 88 лет проехал всю страну на велосипеде
Пенсионер из Великобритании, 88-летний Лоуренс Брофи, стал самым возрастным спортсменом, который пересек всю страну на велосипеде, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T02:13
2020-11-19T02:13
2020-11-19T09:12
туризм
туризм
новости - туризм
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575481270_0:290:3126:2048_1400x0_80_0_0_8528fd23ebf90ac95c9cac416d5074b7.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пенсионер из Великобритании, 88-летний Лоуренс Брофи, стал самым возрастным спортсменом, который пересек всю страну на велосипеде, сообщает Daily Mail. Он установил рекорд после того, как за 25 дней преодолел путь в 1,4 тысячи километров от Лендс-Энда до Джон-о’Гротса. Это туристический маршрут, пролегающий между двумя крайними точками острова Великобритания на юго-западе и северо-востоке.Впервые Лоуренс Брофи проехал по нему в 2019 году, в возрасте 87 лет. Но потом узнал, что его ровесник уже совершил это путешествие. Поэтому он повторил поездку.
https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575481270_395:0:3126:2048_1400x0_80_0_0_c0b33c1ff1b42370a3107fec7f5cfd1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, великобритания