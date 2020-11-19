https://ria.ru/20201119/proschanie-1585402869.html

Прощание с художником Сергеем Бархиным пройдет 21 ноября

Прощание с художником Сергеем Бархиным пройдет 21 ноября

Прощание с народным художником России, сценографом Сергеем Бархиным состоится 21 ноября в Московском академическом театре имени Маяковского, сообщили РИА... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:50

2020-11-19T17:50

2020-11-19T17:50

культура

российская академия художеств

театр имени маяковского

большой театр

театр имени моссовета

гитис

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Прощание с народным художником России, сценографом Сергеем Бархиным состоится 21 ноября в Московском академическом театре имени Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств.Известный российский сценограф Бархин скончался на 83-м году жизни."Прощание с академиком РАХ Сергеем Бархиным пройдет 21 ноября в Театре Маяковского", - сообщили в академии.Лауреат Государственных премий РФ (1993, 2001), академик Российской академии художеств Бархин родился 31 марта 1938 года в Москве в семье потомственных архитекторов. После окончания Московского архитектурного института в 1962 году работал в театрах Москвы, Вильнюса, Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева. В 1988-1992 годах Бархин был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, в 1995-2000 годах — сценографом Большого театра, где поставил оперы "Травиата", "Аида", "Иоланта", балет "Жизель".Бархин оформлял спектакли в МХТ имени Чехова ("Татуированная роза"), "Современнике" ("С вечера до полудня", "Чайка"), Театре имени Маяковского ("Таланты и поклонники", "Плоды просвещения", "Русский роман"), Театре имени Моссовета ("Царская охота") и других московских театрах. В 1992 году художник основал в ГИТИСе кафедру сценографии и был ее руководителем. Бархин – неоднократный лауреат премии "Золотая маска" и других театральных премий.

https://ria.ru/20201119/barkhin-1585356899.html

https://ria.ru/20201119/barkhin-1585372604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия художеств, театр имени маяковского, большой театр, театр имени моссовета, гитис