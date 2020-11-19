https://ria.ru/20201119/proschanie-1585402869.html
Прощание с художником Сергеем Бархиным пройдет 21 ноября
Прощание с художником Сергеем Бархиным пройдет 21 ноября
Прощание с народным художником России, сценографом Сергеем Бархиным состоится 21 ноября в Московском академическом театре имени Маяковского, сообщили РИА... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:50
2020-11-19T17:50
2020-11-19T17:50
культура
российская академия художеств
театр имени маяковского
большой театр
театр имени моссовета
гитис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585320629_0:117:2518:1533_1400x0_80_0_0_6a2015ac0f128ded5aeeeb0ec928b021.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Прощание с народным художником России, сценографом Сергеем Бархиным состоится 21 ноября в Московском академическом театре имени Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств.Известный российский сценограф Бархин скончался на 83-м году жизни."Прощание с академиком РАХ Сергеем Бархиным пройдет 21 ноября в Театре Маяковского", - сообщили в академии.Лауреат Государственных премий РФ (1993, 2001), академик Российской академии художеств Бархин родился 31 марта 1938 года в Москве в семье потомственных архитекторов. После окончания Московского архитектурного института в 1962 году работал в театрах Москвы, Вильнюса, Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева. В 1988-1992 годах Бархин был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, в 1995-2000 годах — сценографом Большого театра, где поставил оперы "Травиата", "Аида", "Иоланта", балет "Жизель".Бархин оформлял спектакли в МХТ имени Чехова ("Татуированная роза"), "Современнике" ("С вечера до полудня", "Чайка"), Театре имени Маяковского ("Таланты и поклонники", "Плоды просвещения", "Русский роман"), Театре имени Моссовета ("Царская охота") и других московских театрах. В 1992 году художник основал в ГИТИСе кафедру сценографии и был ее руководителем. Бархин – неоднократный лауреат премии "Золотая маска" и других театральных премий.
https://ria.ru/20201119/barkhin-1585356899.html
https://ria.ru/20201119/barkhin-1585372604.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585320629_0:0:2518:1890_1400x0_80_0_0_f19beb7c5241f28c708e2f95b6fd2eb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия художеств, театр имени маяковского, большой театр, театр имени моссовета, гитис