https://ria.ru/20201119/pogoda-1585424994.html

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице до утра пятницы

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице до утра пятницы

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице с вечера четверга до утра пятницы. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T19:56

2020-11-19T19:56

2020-11-19T19:56

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице с вечера четверга до утра пятницы."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 20.00 часов 19 ноября до 09.00 часов 20 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 14-19 м/с, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20201119/sneg-1585350197.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество