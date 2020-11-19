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Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице до утра пятницы
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице до утра пятницы
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице с вечера четверга до утра пятницы. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:56
2020-11-19T19:56
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице с вечера четверга до утра пятницы."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 20.00 часов 19 ноября до 09.00 часов 20 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 14-19 м/с, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице до утра пятницы

19:56 19.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРаботники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя
Работники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице с вечера четверга до утра пятницы.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 20.00 часов 19 ноября до 09.00 часов 20 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 14-19 м/с, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении.
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МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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