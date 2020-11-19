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В Челябинской области четыре человека погибли от отравления бытовым газом
В Челябинской области четыре человека погибли от отравления бытовым газом
Четыре человека, в том числе двое мальчиков 9 и 12 лет, погибли, отравившись бытовым газом в квартире в городе Чебаркуль Челябинской области, возбуждено... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:18
2020-11-19T17:18
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
чебаркуль
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое мальчиков 9 и 12 лет, погибли, отравившись бытовым газом в квартире в городе Чебаркуль Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным СУСК, днем 19 ноября в квартире одного из домов города Чебаркуль обнаружены тела мужчины, женщины и двух мальчиков в возрасте 9 и 12 лет."По предварительным данным, причиной смерти стало отравление при утечке бытового газа. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, чебаркуль, происшествия

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления бытовым газом

17:18 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое мальчиков 9 и 12 лет, погибли, отравившись бытовым газом в квартире в городе Чебаркуль Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным СУСК, днем 19 ноября в квартире одного из домов города Чебаркуль обнаружены тела мужчины, женщины и двух мальчиков в возрасте 9 и 12 лет.
"По предварительным данным, причиной смерти стало отравление при утечке бытового газа. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Челябинская областьЧебаркульПроисшествия
 
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