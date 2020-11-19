ВТБ: кредиты по Программе 696 поддержали миллион рабочих мест
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Банк ВТБ за время работы по госпрограмме кредитования на возобновление деятельности (Программа 696) оформил 21 тысячу кредитных соглашений под 2% годовых на сумму свыше 92 миллиардов рублей, поддержав, по расчетам банка, более миллиона рабочих мест, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Госпрограмма кредитования на возобновление деятельности была введена 1 июня 2020 года и направлена на поддержку отраслей, пострадавших от пандемии COVID-19. По условиям госпрограммы, кредиты предоставлялись под 2% годовых. В случае сохранения численности работников более 90% кредитная задолженность по программе будет полностью списана. При сохранении численности работников более 80% государство возместит банкам 50% задолженности заемщика.
Программа реализовывалась с использованием цифровой платформы ФНС России на основе блокчейн-технологии, предоставляющей участникам программы доступ к необходимым информационным сервисам.
"Программа 696 на возобновление деятельности оказалась очень востребована бизнесом. В непростое время мы смогли поддержать значительное количество действующих клиентов и оказали помощь новым заемщикам. Совместная работа нашего банка с правительством и ФНС поддержала миллион рабочих мест. Надеемся, это позволит российскому бизнесу продолжить устойчивую работу с сохранением занятости", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.
Среди клиентов, получивших поддержку ВТБ, − АО "Императорский фарфоровый завод", Государственный академический Мариинский театр, АНО ВО "Российский новый университет", компания "Империя Мосигра", рестораны "Якитория" и "Рестостар", ГУП "Башавтотранс", ООО "Бауцентр Рус", АО "Электротранспорт", фабрика обуви "Ионесси" и другие.
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