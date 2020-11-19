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В Москве за сутки госпитализировали 1467 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1467 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализировано 1467 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 410 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:05
2020-11-19T11:05
2020-11-19T11:11
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1467 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 410 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 6438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1467 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 410 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 15,3% среди заболевших - дети, 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,8% - от 66 до 79 лет. Также 3,5% среди заболевших – люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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