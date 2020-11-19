https://ria.ru/20201119/izbienie-1584989890.html

Дело о массовом избиении осужденного Евгения Макарова в ИК-1 Ярославля

Дело о массовом избиении осужденного Евгения Макарова в ИК-1 Ярославля

В середине июля 2018 года "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением заключенного Евгения Макарова. По ее... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T01:03

2020-11-19T01:03

2020-11-19T01:03

справки

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В середине июля 2018 года "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением заключенного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами". Позже Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. 20 июля 2018 года следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях.Пострадавший заключенный Макаров был переведен в другое исправительное учреждение. 2 октября 2018 года он вышел на свободу. 24 июля 2018 года уголовное дело передали в центральный аппарат Следственного комитета для дальнейшего всестороннего и объективного расследования. Следствие установило личности всех сотрудников исправительной колонии, принимавших участие в избиении.24 августа 2018 года следователи возбудили еще одно уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками УФСИН по Ярославской области после публикации нового видео об избиении заключенных. События на записи относились к декабрю 2016 года. Через несколько дней дела о пытках в ярославской колонии объединили в одно производство.По первому делу были арестованы 15 сотрудников колонии, а в общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии – 20 человек.В начале июля 2019 года центральный аппарат Следственного комитета России завершил следственные действия по резонансному уголовному делу о пытках экс-заключенного ярославской исправительной колонии №1 Евгения Макарова.Уголовное дело в отношении одного из них – бывшего заместителя начальника оперативного отделения колонии Сергея Ефремова – было выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках.16 октября 2019 года Ярославский областной суд отпустил Сергея Ефремова из-под стражи под домашний арест.Ефремов первым из фигурантов предстал перед судом. 14 января 2020 года Заволжский районный суд Ярославля приступил к рассмотрению по существу его уголовного дела. Прокурор просил для него пять лет лишения свободы. Подсудимый и его адвокат просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо приговорить к тому сроку, который Ефремов уже отбыл под стражей и под домашним арестом.15 января 2020 года суд приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергея Ефремова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.21 февраля 2020 года начался судебный процесс по основному уголовному делу в отношении 14 бывших сотрудников ФСИН.20 марта судебные заседания были отложены на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.29 июня судебный процесс был возобновлен.Двое подсудимых – бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаева и его экс-заместитель Игит Михайлов – содержатся под домашним арестом, остальные – в СИЗО. В июле Заволжский районный суд Ярославля отпустил под подписку о невыезде по состоянию здоровья бывшего заместителя начальника ИК-1 Ивана Калашникова. Рассмотрение уголовного дела в отношении него приостановлено до полного выздоровления.По данным следствия, сотрудники колонии, выполняя указания руководства ИК-1, доставили Евгения Макарова в класс воспитательной работы, где жестоко избили резиновыми дубинками по голеням и пяткам и время от времени лили ему на голову воду из ведра.Гособвинитель в ходе прений указала, что экс-сотрудники ИК-1 руководствовались "ложно понятыми интересами службы", а их действия можно назвать пытками.Подсудимые в ходе процесса неоднократно заявляли об аморальном поведении потерпевшего и требовали признать видеозапись его избиения недопустимым доказательством. В ходе судебного заседания частично признали свою вину 11 обвиняемых: бывший начальник колонии по воспитательной части Иван Калашников, бывшие сотрудники колонии Алексей Андреев, Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Сергей Драчев, Андрей Зыбин, Алексей Микитюк, Александр Морозов, Дмитрий Соловьев, Руслан Цветков и Максим Яблоков.Не признали свою вину бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев, его бывший заместитель Игит Михайлов и бывший сотрудник колонии Сипан Мамоян.Гособвинитель запросила для 13 подсудимых в общей сложности 72 года лишения свободы. К семи годам каждого гособвинение просит приговорить бывших врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его зама Игита Михайлова, которых следствие считает организаторами избиения. Также прокурор попросила суд изменить им меру пресечения – с домашнего ареста на заключение под стражу.Для остальных фигурантов гособвинение затребовало от четырех до шести лет лишения свободы.Ожидается, что приговор в отношении 13 бывших сотрудников ярославской исправительной колонии №1 по делу об избиении осужденных огласят 19 ноября 2020 года.По делам "о пытках в колонии" в Ярославле уже вынесены несколько приговоров.В январе 2020 года в Заволжском суде города Ярославля бывший сотрудник ИК-1 Максим Яблоков был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий и применение насилия. По материалам дела, в декабре 2016 года сотрудник отдела безопасности ИК-1 Максим Яблоков и двое его сослуживцев избили заключенного Хасдина Муртазалиева. По информации фонда "Общественный вердикт", заключенного избили из-за того, что он "бежал недостаточно быстро". Осужденный оспорил решение суда. В марте 2020 года в Ярославском областном суде решение районного суда было отменено. 3 сентября Заволжский районный суд города Ярославля приговорил Максима Яблокова к заключению сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 5 лет, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Яблоков также проходит по уголовному делу – о массовом избиении сотрудниками УФСИН заключенного колонии №1 Евгения Макарова. Бывшие младшие инспекторы группы надзора ярославской исправительной колонии №1 Владислав Писаревский и Роман Оныпа были приговорены к четырем годам условно каждый по обвинению в избиении заключенных в декабре 2016 года.Бывший помощник начальника исправительной колонии №1 Владимир Костюк в феврале 2020 года был приговорен к трем с половиной годам условно. Он признан виновным в том, что, превышая должностные полномочия, с силой толкнул заключенного Павла Соколова об стену.В октябре 2020 года Заволжский районный суд Ярославля приговорил к реальным срокам двух бывших сотрудников региональной исправительной колонии №8 за избиения осужденных – Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко.Суд установил, что в ноябре 2016 года осужденные занимали должности заместителя начальника отдела безопасности и начальника цеха Центра трудовой адаптации исправительной колонии №8 УФСИН России по Ярославской области. По распоряжению руководства регионального управления они прибыли в исправительную колонию №1 для проведения обысков и во время перемещения трех заключенных в помещение для проведения обыска осужденные нанесли им несколько ударов руками и ногами по туловищу. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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