Самарская область вошла в тройку лидеров по ремонту и строительству дорог
21:34 19.11.2020 (обновлено: 21:37 19.11.2020)
САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Самарская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.
В четверг зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках форума "Транспортная неделя" в Москве провел совещание об итогах реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за 2020 год.
"По итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в Самарской области в этом году отремонтировано 303 километра автодорог на 124 объектах, уложено более 2,5 миллиона квадратных метров асфальтобетона. В нормативное состояние приведено 34,92% улично-дорожной сети региона, что существенно выше запланированного показателя. "Мы должны качественно, в срок подавать заявки, выполнять работы и, конечно же, всегда учитывать мнения жителей при реализации того или иного проекта. Мы этому научились и наши лидирующие позиции в стране по реализации этого нацпроекта об этом ярко свидетельствуют", – цитирует губернатора Самарской области Дмитрия Азарова пресс-служба.
По словам главы региона, лидерские позиции позволяют добиваться большего финансирования на ремонт и строительство объектов транспортной инфраструктуры, если изначально на эти цели было предусмотрено 7,2 миллиарда рублей, то сейчас сумма увеличилась до 10 миллиардов рублей. "В текущем году, несмотря на сложности, потери бюджетов, в том числе федерального, Самарской области удалось добиться дополнительного финансирования в размере 2,8 миллиарда рублей", – сказал Азаров.
Он добавил, что благодаря качественной работе в нынешнем году уже в 2021 году подтвержденное финансирование превышает 11 миллиардов рублей. Хуснуллин отметил, что Самарская область активно работает в сфере реализации дорожных проектов. "В этом году началось строительство обхода Тольятти. Я надеюсь, что этот проект будет успешно реализован и он в дальнейшем сыграет очень важную роль в развитии Самарско-Тольяттинской агломерации", – заявил вице-премьер.
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