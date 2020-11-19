https://ria.ru/20201119/belorussiya-1585381696.html

Лукашенко поручил послам поддерживать хорошие отношения с Баку и Ереваном

Лукашенко поручил послам поддерживать хорошие отношения с Баку и Ереваном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новым послам республики в Азербайджане и Армении поддерживать хорошие отношения с этими странами, сообщила в... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:31

2020-11-19T16:31

2020-11-19T16:37

александр конюк

андрей равков

азербайджан

армения

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новым послам республики в Азербайджане и Армении поддерживать хорошие отношения с этими странами, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.Ранее Лукашенко назначил бывшего министра обороны и государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова послом в Азербайджане, а экс-генпрокурора Александра Конюка - в Армении."Конечно, я побаивался, когда согласовывал кандидатуру (Равкова – ред.). Думаю, (бывший – ред.) министр обороны, а тут война закончилась только, и он в Азербайджан. И к чему это Лукашенко, почему направляет такого калибра генерала туда, что это за позиция такая будет?" - сказал Лукашенко, рассуждая о возможной реакции на назначение. Слова президента приводятся в сообщении пресс-службы.Лукашенко подчеркнул, что в этих решениях нет никакого закулисья. "Мы с Азербайджаном поддерживаем очень хорошие, близкие отношения... И мы должны с Азербайджаном поддерживать добрые отношения", - сказал он.Одновременно Лукашенко подчеркнул, что у Белоруссии и с Арменией блестящие отношения. "Поддерживайте эти отношения и делайте так, чтобы нас ни в чем не заподозрили. Это две республики, которые должны в будущем жить мирно. Мы очень хорошие отношения с Ереваном и с Баку поддерживали и будем поддерживать. Ну, случилось так, что поделаешь, можно посочувствовать. И люди погибли. Но, слава богу, что хоть горячая война закончилась. Поэтому будем исходить из этого", - поручил Лукашенко.Обращаясь к назначаемым послам, президент обратил внимание, что прежде всего необходимо приложить усилия, чтобы продвинуться в товарообороте с соответствующими странами, нарастить белорусский экспорт. "И уже будет великое дело. Главное - это экспорт. Политика политикой. Понятно, что и в Азербайджане, и в Армении ее будет немало… Но там нам надо продвинуться именно в торгово-экономических отношениях", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20201117/partnerstvo-1584995765.html

https://ria.ru/20201117/karabakh-1584962588.html

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584525655.html

азербайджан

армения

белоруссия

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александр конюк, андрей равков, азербайджан, армения, александр лукашенко, белоруссия, в мире