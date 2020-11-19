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В Минске заявили, что не нуждаются в одобрении зарубежных стран
В Минске заявили, что не нуждаются в одобрении зарубежных стран
Белоруссия не нуждается в одобрении другими странами принимаемых мер по обеспечению правопорядка в стране, заявил в четверг председатель нижней палаты... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:19
2020-11-19T14:23
парламентское собрание союза беларуси и россии
владимир андрейченко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Белоруссия не нуждается в одобрении другими странами принимаемых мер по обеспечению правопорядка в стране, заявил в четверг председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко."Мы готовы к конструктивному общению (с зарубежными партнерами – ред.), если речь идет не о надуманных проблемах, а о реальных проектах, которые будут работать на благо народов наших стран. Ведь угрозы международной безопасности и тот ущерб, который нанесла мировой экономике пандемия, можно устранить только сообща", - подчеркнул спикер палаты.Он добавил, что на реализацию депутатской программы межпарламентского сотрудничества значительное влияние оказывает обострение геополитической борьбы, которая развернута в том числе вокруг Белоруссии. "Белорусским парламентариям нередко приходится реагировать на недружественные и совершенно безосновательные заявления ряда западных политиков", - отметил председатель.При этом Андрейченко полагает, что есть еще неиспользованные резервы в деятельности парламентских групп дружбы.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585092610.html
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владимир андрейченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске заявили, что не нуждаются в одобрении зарубежных стран

12:19 19.11.2020 (обновлено: 14:23 19.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участница несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участница несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Белоруссия не нуждается в одобрении другими странами принимаемых мер по обеспечению правопорядка в стране, заявил в четверг председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.

"Беларусь по-прежнему нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве. Но важно, чтобы они четко понимали - нам не требуется ни признания итогов выборов, ни оценок действий государства по обеспечению правопорядка в стране. Белорусы сами во всем разберутся", - сказал Андрейченко на заседании сессии Палаты представителей Национального собрания. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

"Мы готовы к конструктивному общению (с зарубежными партнерами – ред.), если речь идет не о надуманных проблемах, а о реальных проектах, которые будут работать на благо народов наших стран. Ведь угрозы международной безопасности и тот ущерб, который нанесла мировой экономике пандемия, можно устранить только сообща", - подчеркнул спикер палаты.
Он добавил, что на реализацию депутатской программы межпарламентского сотрудничества значительное влияние оказывает обострение геополитической борьбы, которая развернута в том числе вокруг Белоруссии. "Белорусским парламентариям нередко приходится реагировать на недружественные и совершенно безосновательные заявления ряда западных политиков", - отметил председатель.
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При этом Андрейченко полагает, что есть еще неиспользованные резервы в деятельности парламентских групп дружбы.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
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