https://ria.ru/20201119/belorussiya-1585320039.html

В Минске заявили, что не нуждаются в одобрении зарубежных стран

В Минске заявили, что не нуждаются в одобрении зарубежных стран

Белоруссия не нуждается в одобрении другими странами принимаемых мер по обеспечению правопорядка в стране, заявил в четверг председатель нижней палаты... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:19

2020-11-19T12:19

2020-11-19T14:23

парламентское собрание союза беларуси и россии

владимир андрейченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Белоруссия не нуждается в одобрении другими странами принимаемых мер по обеспечению правопорядка в стране, заявил в четверг председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко."Мы готовы к конструктивному общению (с зарубежными партнерами – ред.), если речь идет не о надуманных проблемах, а о реальных проектах, которые будут работать на благо народов наших стран. Ведь угрозы международной безопасности и тот ущерб, который нанесла мировой экономике пандемия, можно устранить только сообща", - подчеркнул спикер палаты.Он добавил, что на реализацию депутатской программы межпарламентского сотрудничества значительное влияние оказывает обострение геополитической борьбы, которая развернута в том числе вокруг Белоруссии. "Белорусским парламентариям нередко приходится реагировать на недружественные и совершенно безосновательные заявления ряда западных политиков", - отметил председатель.При этом Андрейченко полагает, что есть еще неиспользованные резервы в деятельности парламентских групп дружбы.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585092610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир андрейченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире