https://ria.ru/20201119/avstraliya-1585376781.html
Власти Австралии обвинили военных в 39 убийствах в Афганистане
Власти Австралии обвинили военных в 39 убийствах в Афганистане
Власти Австралии обвинили служащих спецназа страны в 39 убийствах солдат и гражданских в Афганистане, передает телеканал ABC со ссылкой на доклад о военных... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:11
2020-11-19T16:11
2020-11-19T16:52
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Власти Австралии обвинили служащих спецназа страны в 39 убийствах солдат и гражданских в Афганистане, передает телеканал ABC со ссылкой на доклад о военных преступлениях в исламской республике. Опубликованный командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом отчет основан на показаниях примерно 400 свидетелей, а также более чем 20 тысячах документов и свыше 25 тысячах фотографий. Там содержатся доказательства военных преступлений австралийских военнослужащих в Афганистане, в том числе 39 убийств, совершенных с 2005 по 2016 год, отметил Кэмпбелл.Он заявил о необходимости выплатить компенсации семьям жертв спецназа. Также командующий ВС рекомендовал провести дополнительное уголовное расследование по 36 инцидентам, связанным с убийствами и случаями неоправданной жестокости.Как в 2017 году сообщал ABC, Силы специального назначения Вооруженных сил Австралии стали объектом расследования предполагаемых убийств мирных жителей с 2009 по 2013 год. Основанные на секретных документах материалы телеканала о военных преступлениях в Афганистане стали причиной обысков в его в штаб-квартире в Сиднее, которые летом 2019 года провела федеральная полиция. В сентябре прошлого года сотрудники австралийского ведомства прибыли в исламскую республику для расследования.Как заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, необходимо изучить "значительно число" инцидентов и вопросов. По его словам, расследование "потребует, чтобы мы имели дело с честной и жестокой правдой".
https://ria.ru/20201119/amerika-1585247916.html
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Власти Австралии
обвинили служащих спецназа страны в 39 убийствах солдат и гражданских в Афганистане
, передает телеканал ABC
со ссылкой на доклад о военных преступлениях в исламской республике.
Опубликованный командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом отчет основан на показаниях примерно 400 свидетелей, а также более чем 20 тысячах документов и свыше 25 тысячах фотографий. Там содержатся доказательства военных преступлений австралийских военнослужащих в Афганистане, в том числе 39 убийств, совершенных с 2005 по 2016 год, отметил Кэмпбелл.
Он заявил о необходимости выплатить компенсации семьям жертв спецназа. Также командующий ВС рекомендовал провести дополнительное уголовное расследование по 36 инцидентам, связанным с убийствами и случаями неоправданной жестокости.
Как в 2017 году сообщал ABC, Силы специального назначения Вооруженных сил Австралии стали объектом расследования предполагаемых убийств мирных жителей с 2009 по 2013 год. Основанные на секретных документах материалы телеканала о военных преступлениях в Афганистане стали причиной обысков в его в штаб-квартире в Сиднее, которые летом 2019 года провела федеральная полиция. В сентябре прошлого года сотрудники австралийского ведомства прибыли в исламскую республику для расследования.
Как заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
, необходимо изучить "значительно число" инцидентов и вопросов. По его словам, расследование "потребует, чтобы мы имели дело с честной и жестокой правдой".