https://ria.ru/20201119/armeniya-1585310426.html

Армянская оппозиция хочет найти другие пути по отмене военного положения

Армянская оппозиция хочет найти другие пути по отмене военного положения

Армянские оппозиционные силы попытаются провести внеочередное заседание парламента для осуждения вопроса об отмене военного положения без решения совета... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:33

2020-11-19T11:33

2020-11-19T11:33

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Армянские оппозиционные силы попытаются провести внеочередное заседание парламента для осуждения вопроса об отмене военного положения без решения совета законодательного органа, сказал глава фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян."Мы попытаемся использовать другой механизм, позволяющий включить вопрос об отмене военного положении в повестку внеочередного заседания без решения совета парламента", - сказал Марукян в ходе брифинга в четверг. Он отметил, что регламент законодательного органа допускает использование такого механизма в условиях бойкота правящей фракцией заседания совета. По оценкам Марукяна, само внеочередное заседание может пройти через пять дней.Глава фракции отметил, что оппозиция, инициируя отмену военного положении, стремится вернуть демократические свободы. "Военное положение сказывается и на экономической деятельности, начинается гуманитарный кризис, а власти оставляют в силе этот режим, чтобы сохранить ограничения", - отметил Марукян.Ранее представитель правящей фракции "Мой шаг", вице-спикер парламента Лена Назарян заявила, что власти выступают против проведения внеочередного заседания парламента для отмены военного положения.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201116/miting-1584883719.html

https://ria.ru/20201118/armeniya-1585111697.html

баку

азербайджан

армения

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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире