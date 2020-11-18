https://ria.ru/20201118/zakonoproekt-1585231969.html
В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий положения о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:23
2020-11-18T18:23
2020-11-18T18:23
госдума рф
правительство рф
общество
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий положения о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента."Законопроектом устанавливается, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением правительства РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.Добавляется, что в случае нарушений в правильности предоставления отсрочек и освобождений, вынесенных призывной комиссией, по решению призывной комиссии субъекта РФ проводится контрольное медицинское освидетельствование данных граждан.Ранее кабмин отмечал, что данный законопроект позволит снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.
https://ria.ru/20201001/prizyv-1577930050.html
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госдума рф, правительство рф, общество
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму
законопроект, закрепляющий положения о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
"Законопроектом устанавливается, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением правительства РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.
Добавляется, что в случае нарушений в правильности предоставления отсрочек и освобождений, вынесенных призывной комиссией, по решению призывной комиссии субъекта РФ проводится контрольное медицинское освидетельствование данных граждан.
Ранее кабмин отмечал, что данный законопроект позволит снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.