https://ria.ru/20201118/zaderzhanie-1585137870.html

В Калининграде задержали изменившего внешность педофила

В Калининграде задержали изменившего внешность педофила

Полиция Калининграда задержала мигранта из Казахстана, который более 10 лет назад был уличен в педофилии и бежал, изменив внешность. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:51

2020-11-18T11:51

2020-11-18T12:49

ирина волк

калининград

казахстан

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9f43b0f7e9fe02b1d1251ddf51a52eb1.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полиция Калининграда задержала мигранта из Казахстана, который более 10 лет назад был уличен в педофилии и бежал, изменив внешность.Об этом сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.После преступления мужчина смог бежать в Россию, "изменив внешность" (как именно, не уточняется). Уехал на запад России, жил без регистрации под чужим именем и подрабатывал на стройках. Использовал, предположительно, документы родственника.Уличить его помогли специальные экспертизы, а также свидетели, опознавшие педофила по фотографии. Сейчас решается вопрос об экстрадиции.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной полиции, подозреваемый отрастил бороду, изменил цвет волос. Маскировке поспособствовало и время — за 10 лет, пока шли поиски, мужчина постарел и изменился внешне.В полиции отметили, что сложность для идентификации иностранца представляло то, что отпечатков его пальцев не было в базе данных образцов.

https://ria.ru/20201019/pedofil-1580470145.html

калининград

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, калининград, казахстан, происшествия