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В Калининграде задержали изменившего внешность педофила
В Калининграде задержали изменившего внешность педофила
Полиция Калининграда задержала мигранта из Казахстана, который более 10 лет назад был уличен в педофилии и бежал, изменив внешность. РИА Новости, 18.11.2020
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ирина волк
калининград
казахстан
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полиция Калининграда задержала мигранта из Казахстана, который более 10 лет назад был уличен в педофилии и бежал, изменив внешность.Об этом сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.После преступления мужчина смог бежать в Россию, "изменив внешность" (как именно, не уточняется). Уехал на запад России, жил без регистрации под чужим именем и подрабатывал на стройках. Использовал, предположительно, документы родственника.Уличить его помогли специальные экспертизы, а также свидетели, опознавшие педофила по фотографии. Сейчас решается вопрос об экстрадиции.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной полиции, подозреваемый отрастил бороду, изменил цвет волос. Маскировке поспособствовало и время — за 10 лет, пока шли поиски, мужчина постарел и изменился внешне.В полиции отметили, что сложность для идентификации иностранца представляло то, что отпечатков его пальцев не было в базе данных образцов.
https://ria.ru/20201019/pedofil-1580470145.html
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ирина волк, калининград, казахстан, происшествия

В Калининграде задержали изменившего внешность педофила

11:51 18.11.2020 (обновлено: 12:49 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полиция Калининграда задержала мигранта из Казахстана, который более 10 лет назад был уличен в педофилии и бежал, изменив внешность.
Об этом сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего гражданина Казахстана, который находился в межгосударственном розыске более 10 лет. На родине в 2007 году он был признан виновным в совершении тяжкого насильственного преступления в отношении несовершеннолетней", - сказала Волк.

После преступления мужчина смог бежать в Россию, "изменив внешность" (как именно, не уточняется). Уехал на запад России, жил без регистрации под чужим именем и подрабатывал на стройках. Использовал, предположительно, документы родственника.
Уличить его помогли специальные экспертизы, а также свидетели, опознавшие педофила по фотографии. Сейчас решается вопрос об экстрадиции.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной полиции, подозреваемый отрастил бороду, изменил цвет волос. Маскировке поспособствовало и время — за 10 лет, пока шли поиски, мужчина постарел и изменился внешне.
В полиции отметили, что сложность для идентификации иностранца представляло то, что отпечатков его пальцев не было в базе данных образцов.
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Ирина ВолкКалининградКазахстанПроисшествия
 
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