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WP: комиссия округа Уэйн в Мичигане не сертифицировала подсчет голосов

WP: комиссия округа Уэйн в Мичигане не сертифицировала подсчет голосов

Комиссия, занимающаяся контролем избирательного процесса в округе Уэйн, который расположен в одном из ключевых американских штатов Мичигане, не сертифицировала... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T04:43

2020-11-18T04:43

2020-11-18T04:43

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мичиган

сша

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комиссия, занимающаяся контролем избирательного процесса в округе Уэйн, который расположен в одном из ключевых американских штатов Мичигане, не сертифицировала результаты подсчета голосов на выборах президента США из-за разногласий, пишет газета Washington Post.Согласно изданию, в комиссии, состоящей из четырех человек, два республиканца проголосовали против сертификации результатов, а два демократа - за нее. Вопрос будет передан регулирующему совету штата, заседание которого состоится 23 ноября.Издание отмечает, что отсрочку сертификации голосов можно считать победой кампании действующего президента США Дональда Трампа и его адвокатов, которые поставили под сомнение качество подсчета голосов в административном центре округа - Детройте, большинство жителей которого проголосовали за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.Выборы президента США прошли 3 ноября. По данным СМИ, победил кандидат от демократов Джо Байден, сам он уже заявил о своей победе. Действующий президент Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

мичиган

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире