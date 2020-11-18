WP: комиссия округа Уэйн в Мичигане не сертифицировала подсчет голосов
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкИзбиратель во время голосования на выборах президента США
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комиссия, занимающаяся контролем избирательного процесса в округе Уэйн, который расположен в одном из ключевых американских штатов Мичигане, не сертифицировала результаты подсчета голосов на выборах президента США из-за разногласий, пишет газета Washington Post.
Согласно изданию, в комиссии, состоящей из четырех человек, два республиканца проголосовали против сертификации результатов, а два демократа - за нее. Вопрос будет передан регулирующему совету штата, заседание которого состоится 23 ноября.
Издание отмечает, что отсрочку сертификации голосов можно считать победой кампании действующего президента США Дональда Трампа и его адвокатов, которые поставили под сомнение качество подсчета голосов в административном центре округа - Детройте, большинство жителей которого проголосовали за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
"Я горжусь тем, что благодаря усилиям Республиканской партии Мичигана, республиканского национального комитета и кампании Трампа было обнаружено достаточно доказательств нарушений и потенциального мошенничества на выборах, в результате чего комиссия ... округа Уэйн отказалась подтвердить результаты своих выборов. Это действие даст нам больше времени, чтобы разобраться в этих вызывающих серьезную озабоченность нарушениях", - цитирует издание председателя республиканской партии штата Лору Кокс.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По данным СМИ, победил кандидат от демократов Джо Байден, сам он уже заявил о своей победе. Действующий президент Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.