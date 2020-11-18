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Выборы президента США — 2020
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WP: комиссия округа Уэйн в Мичигане не сертифицировала подсчет голосов
WP: комиссия округа Уэйн в Мичигане не сертифицировала подсчет голосов
Комиссия, занимающаяся контролем избирательного процесса в округе Уэйн, который расположен в одном из ключевых американских штатов Мичигане, не сертифицировала... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T04:43
2020-11-18T04:43
выборы президента сша — 2020
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мичиган
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комиссия, занимающаяся контролем избирательного процесса в округе Уэйн, который расположен в одном из ключевых американских штатов Мичигане, не сертифицировала результаты подсчета голосов на выборах президента США из-за разногласий, пишет газета Washington Post.Согласно изданию, в комиссии, состоящей из четырех человек, два республиканца проголосовали против сертификации результатов, а два демократа - за нее. Вопрос будет передан регулирующему совету штата, заседание которого состоится 23 ноября.Издание отмечает, что отсрочку сертификации голосов можно считать победой кампании действующего президента США Дональда Трампа и его адвокатов, которые поставили под сомнение качество подсчета голосов в административном центре округа -&nbsp; Детройте, большинство жителей которого проголосовали за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.Выборы президента США прошли 3 ноября. По данным СМИ, победил кандидат от демократов Джо Байден, сам он уже заявил о своей победе. Действующий президент Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире

WP: комиссия округа Уэйн в Мичигане не сертифицировала подсчет голосов

04:43 18.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкИзбиратель во время голосования на выборах президента США
Избиратель во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комиссия, занимающаяся контролем избирательного процесса в округе Уэйн, который расположен в одном из ключевых американских штатов Мичигане, не сертифицировала результаты подсчета голосов на выборах президента США из-за разногласий, пишет газета Washington Post.
Согласно изданию, в комиссии, состоящей из четырех человек, два республиканца проголосовали против сертификации результатов, а два демократа - за нее. Вопрос будет передан регулирующему совету штата, заседание которого состоится 23 ноября.
Издание отмечает, что отсрочку сертификации голосов можно считать победой кампании действующего президента США Дональда Трампа и его адвокатов, которые поставили под сомнение качество подсчета голосов в административном центре округа -  Детройте, большинство жителей которого проголосовали за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
"Я горжусь тем, что благодаря усилиям Республиканской партии Мичигана, республиканского национального комитета и кампании Трампа было обнаружено достаточно доказательств нарушений и потенциального мошенничества на выборах, в результате чего комиссия ... округа Уэйн отказалась подтвердить результаты своих выборов. Это действие даст нам больше времени, чтобы разобраться в этих вызывающих серьезную озабоченность нарушениях", - цитирует издание председателя республиканской партии штата Лору Кокс.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По данным СМИ, победил кандидат от демократов Джо Байден, сам он уже заявил о своей победе. Действующий президент Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденМичиганСШАВ мире
 
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