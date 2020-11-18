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Винокур задумался о смене профессии
Винокур задумался о смене профессии
Юморист Владимир Винокур возмутился из-за того, что артисты не имеют возможности работать из-за ограничений по коронавирусу. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:24
2020-11-18T11:41
шоу-бизнес
валерий меладзе
владимир винокур
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Юморист Владимир Винокур возмутился из-за того, что артисты не имеют возможности работать из-за ограничений по коронавирусу."Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник…" — сказал он в комментарии телеканалу "360".При этом юморист подчеркнул, что уже 50 лет занимается другим делом, и пожаловался на то, что государство отвернулось от него и других артистов на фоне текущей ситуации."Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Самолеты переполненные летят на отдых. А нам не разрешают работать", — заключил он.Ранее Валерий Меладзе предложил артистам не принимать участия в традиционных "голубых огоньках". Он заявил, что без отмененных из-за COVID-19 новогодних концертов нет ощущения праздника. По его мнению, если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то и сниматься в программах им тоже не стоит.
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шоу-бизнес, валерий меладзе, владимир винокур

Винокур задумался о смене профессии

10:24 18.11.2020 (обновлено: 11:41 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАртист Владимир Винокур во время церемонии вручения государственных наград в Кремле
Артист Владимир Винокур во время церемонии вручения государственных наград в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Юморист Владимир Винокур возмутился из-за того, что артисты не имеют возможности работать из-за ограничений по коронавирусу.
"Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник…" — сказал он в комментарии телеканалу "360".
При этом юморист подчеркнул, что уже 50 лет занимается другим делом, и пожаловался на то, что государство отвернулось от него и других артистов на фоне текущей ситуации.
"Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Самолеты переполненные летят на отдых. А нам не разрешают работать", — заключил он.
Ранее Валерий Меладзе предложил артистам не принимать участия в традиционных "голубых огоньках". Он заявил, что без отмененных из-за COVID-19 новогодних концертов нет ощущения праздника. По его мнению, если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то и сниматься в программах им тоже не стоит.
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 14:34Шоубиз
Артисты ответили на призыв Меладзе к бойкоту новогодних программ
 
Шоу-бизнесВалерий МеладзеВладимир Винокур
 
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