Винокур задумался о смене профессии
10:24 18.11.2020 (обновлено: 11:41 18.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАртист Владимир Винокур во время церемонии вручения государственных наград в Кремле
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Юморист Владимир Винокур возмутился из-за того, что артисты не имеют возможности работать из-за ограничений по коронавирусу.
"Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник…" — сказал он в комментарии телеканалу "360".
При этом юморист подчеркнул, что уже 50 лет занимается другим делом, и пожаловался на то, что государство отвернулось от него и других артистов на фоне текущей ситуации.
"Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Самолеты переполненные летят на отдых. А нам не разрешают работать", — заключил он.
Ранее Валерий Меладзе предложил артистам не принимать участия в традиционных "голубых огоньках". Он заявил, что без отмененных из-за COVID-19 новогодних концертов нет ощущения праздника. По его мнению, если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то и сниматься в программах им тоже не стоит.