https://ria.ru/20201118/vinokur-1585119586.html

Винокур задумался о смене профессии

Винокур задумался о смене профессии

Юморист Владимир Винокур возмутился из-за того, что артисты не имеют возможности работать из-за ограничений по коронавирусу. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:24

2020-11-18T10:24

2020-11-18T11:41

шоу-бизнес

валерий меладзе

владимир винокур

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Юморист Владимир Винокур возмутился из-за того, что артисты не имеют возможности работать из-за ограничений по коронавирусу."Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник…" — сказал он в комментарии телеканалу "360".При этом юморист подчеркнул, что уже 50 лет занимается другим делом, и пожаловался на то, что государство отвернулось от него и других артистов на фоне текущей ситуации."Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Самолеты переполненные летят на отдых. А нам не разрешают работать", — заключил он.Ранее Валерий Меладзе предложил артистам не принимать участия в традиционных "голубых огоньках". Он заявил, что без отмененных из-за COVID-19 новогодних концертов нет ощущения праздника. По его мнению, если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то и сниматься в программах им тоже не стоит.

https://ria.ru/20201115/meladze-1584706301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, валерий меладзе, владимир винокур