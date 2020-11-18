https://ria.ru/20201118/vaktsinatsiya-1585227943.html

Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе

Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе

Аргентина может начать вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в январе-феврале, находится в контакте с РФ по данному вопросу, сообщила... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:06

2020-11-18T18:06

2020-11-18T18:06

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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россия

альберто фернандес

коронавирусы

astrazeneca

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 ноя – РИА Новости. Аргентина может начать вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в январе-феврале, находится в контакте с РФ по данному вопросу, сообщила пресс-служба президента Альберто Фернандеса.Как ранее сообщалось, Аргентина планирует закупить до 25 миллионов доз российской вакцины в декабре-январе."Мы продолжаем работать с Россией, чтобы начать вакцинацию (населения) в январе и феврале", - приводятся в сообщении слова главы государства.С марта планируется вакцинация препаратом оксфордской AstraZeneca."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585178971.html

россия

аргентина

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