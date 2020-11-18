Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
© Sputnik / Виктор Толочко
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 ноя – РИА Новости. Аргентина может начать вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в январе-феврале, находится в контакте с РФ по данному вопросу, сообщила пресс-служба президента Альберто Фернандеса.
Как ранее сообщалось, Аргентина планирует закупить до 25 миллионов доз российской вакцины в декабре-январе.
"Мы продолжаем работать с Россией, чтобы начать вакцинацию (населения) в январе и феврале", - приводятся в сообщении слова главы государства.
С марта планируется вакцинация препаратом оксфордской AstraZeneca.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.
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