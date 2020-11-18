https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585176006.html

Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины "Спутник V"

Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины "Спутник V"

После регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз, в ноябре планируется выпустить более 650 тысяч, в декабре -... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:26

2020-11-18T14:26

2020-11-18T14:40

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. После регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз, в ноябре планируется выпустить более 650 тысяч, в декабре - уже 2,2 миллиона, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она уточнила, что в ноябре планируется выпустить в гражданский оборот 653 тысячи вакцин, в декабре - 2,2 миллиона.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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