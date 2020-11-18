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Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины "Спутник V"
Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины "Спутник V"
После регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз, в ноябре планируется выпустить более 650 тысяч, в декабре -... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:26
2020-11-18T14:40
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. После регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз, в ноябре планируется выпустить более 650 тысяч, в декабре - уже 2,2 миллиона, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она уточнила, что в ноябре планируется выпустить в гражданский оборот 653 тысячи вакцин, в декабре - 2,2 миллиона.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины "Спутник V"

14:26 18.11.2020 (обновлено: 14:40 18.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. После регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз, в ноябре планируется выпустить более 650 тысяч, в декабре - уже 2,2 миллиона, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С момента государственной регистрации "Спутник V" по сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз вакцины, по сегодняшней информации, которая у меня имеется, на некоторых производственных площадках, которые вовлечены в эту работу, достигнуты очень неплохие результаты. Мы ждём существенного увеличения объемов поступления в гражданский оборот",- сказала Голикова на совещании с членами правительства.

Она уточнила, что в ноябре планируется выпустить в гражданский оборот 653 тысячи вакцин, в декабре - 2,2 миллиона.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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