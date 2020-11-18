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В России произвели 15 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"

В России произвели 15 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"

Пятнадцать тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" уже произведено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:20

2020-11-18T12:20

2020-11-18T12:23

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коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пятнадцать тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" уже произведено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."В настоящее время произведено 15 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" на базе ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество