Во Владимирской области отменили режим ЧС, введенный после схода вагонов
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской областиСход грузовых вагонов с рельсов во Владимирской области на станции Новки -1
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской области
ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Власти Владимирской области отменили введенный в регионе из-за схода вагонов и разлива мазута режим ЧС, сообщает в среду администрация региона.
Сход 35 вагонов грузового поезда произошел в 14.07 мск в понедельник на перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе. По данным ГУМЧС по региону, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12,5 тысячи квадратных метров. Сам поезд шел со станции "Зелецино" Нижегородской области в "Высоцк" Ленинградской области. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик.
В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Движение поездов на участке оказалось приостановлено В связи со случившемся власти ввели в регионе режим ЧС.
"С 18 ноября во Владимирской области отменён режим чрезвычайной ситуации, введённый указом губернатора после схода с путей 16 ноября на перегоне Новки-1 - Тереховицы в Камешковском районе цистерн грузового поезда и розливом нефтепродуктов", - сообщает обладминистрация.
По данным Горьковской железной дороги, движение поездов на линии Ковров - Владимир открыто уже по двум главным путям.
"При ликвидации последствий чрезвычайной ситуации предприняты меры по предотвращению экологического ущерба: обследована близлежащая территория и организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды, локализован разлив мазута, определена технология работ по его ликвидации и расчёт необходимой техники", - добавляют власти.