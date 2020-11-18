Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/vagony-1585188542.html
Во Владимирской области отменили режим ЧС, введенный после схода вагонов
Во Владимирской области отменили режим ЧС, введенный после схода вагонов
Власти Владимирской области отменили введенный в регионе из-за схода вагонов и разлива мазута режим ЧС, сообщает в среду администрация региона. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:13
2020-11-18T15:13
горьковская железная дорога
ленинградская область
владимир
владимирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584875426_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_1dd481fd567ec207467098158045bfd0.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Власти Владимирской области отменили введенный в регионе из-за схода вагонов и разлива мазута режим ЧС, сообщает в среду администрация региона.Сход 35 вагонов грузового поезда произошел в 14.07 мск в понедельник на перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе. По данным ГУМЧС по региону, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12,5 тысячи квадратных метров. Сам поезд шел со станции "Зелецино" Нижегородской области в "Высоцк" Ленинградской области. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик.В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Движение поездов на участке оказалось приостановлено В связи со случившемся власти ввели в регионе режим ЧС."С 18 ноября во Владимирской области отменён режим чрезвычайной ситуации, введённый указом губернатора после схода с путей 16 ноября на перегоне Новки-1 - Тереховицы в Камешковском районе цистерн грузового поезда и розливом нефтепродуктов", - сообщает обладминистрация.По данным Горьковской железной дороги, движение поездов на линии Ковров - Владимир открыто уже по двум главным путям."При ликвидации последствий чрезвычайной ситуации предприняты меры по предотвращению экологического ущерба: обследована близлежащая территория и организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды, локализован разлив мазута, определена технология работ по его ликвидации и расчёт необходимой техники", - добавляют власти.
https://ria.ru/20201118/poezd-1585183371.html
ленинградская область
владимир
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584875426_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_40bd63d911d66f2ef9d1be1cb8d62f72.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
горьковская железная дорога, ленинградская область, владимир, владимирская область, происшествия

Во Владимирской области отменили режим ЧС, введенный после схода вагонов

15:13 18.11.2020
 
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской областиСход грузовых вагонов с рельсов во Владимирской области на станции Новки -1
Сход грузовых вагонов с рельсов во Владимирской области на станции Новки -1 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Власти Владимирской области отменили введенный в регионе из-за схода вагонов и разлива мазута режим ЧС, сообщает в среду администрация региона.
Сход 35 вагонов грузового поезда произошел в 14.07 мск в понедельник на перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе. По данным ГУМЧС по региону, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12,5 тысячи квадратных метров. Сам поезд шел со станции "Зелецино" Нижегородской области в "Высоцк" Ленинградской области. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик.
В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Движение поездов на участке оказалось приостановлено В связи со случившемся власти ввели в регионе режим ЧС.
"С 18 ноября во Владимирской области отменён режим чрезвычайной ситуации, введённый указом губернатора после схода с путей 16 ноября на перегоне Новки-1 - Тереховицы в Камешковском районе цистерн грузового поезда и розливом нефтепродуктов", - сообщает обладминистрация.
По данным Горьковской железной дороги, движение поездов на линии Ковров - Владимир открыто уже по двум главным путям.
"При ликвидации последствий чрезвычайной ситуации предприняты меры по предотвращению экологического ущерба: обследована близлежащая территория и организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды, локализован разлив мазута, определена технология работ по его ликвидации и расчёт необходимой техники", - добавляют власти.
Место схода вагонов во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
14:53
СК назвал причину схода вагонов с мазутом во Владимирской области
 
Горьковская железная дорогаЛенинградская областьВладимирВладимирская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:04Российские космонавты начали выход в открытый космос
19:03Возгорания в больнице в Коммунарке нет
18:59В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве
18:58Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
18:58Появилось видео с места инцидента в Коммунарке
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин сменил глав двух регионов
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
Лента новостейМолния