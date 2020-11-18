https://ria.ru/20201118/vagony-1585188542.html

Во Владимирской области отменили режим ЧС, введенный после схода вагонов

Во Владимирской области отменили режим ЧС, введенный после схода вагонов

Власти Владимирской области отменили введенный в регионе из-за схода вагонов и разлива мазута режим ЧС, сообщает в среду администрация региона. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:13

2020-11-18T15:13

2020-11-18T15:13

горьковская железная дорога

ленинградская область

владимир

владимирская область

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ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Власти Владимирской области отменили введенный в регионе из-за схода вагонов и разлива мазута режим ЧС, сообщает в среду администрация региона.Сход 35 вагонов грузового поезда произошел в 14.07 мск в понедельник на перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе. По данным ГУМЧС по региону, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12,5 тысячи квадратных метров. Сам поезд шел со станции "Зелецино" Нижегородской области в "Высоцк" Ленинградской области. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик.В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Движение поездов на участке оказалось приостановлено В связи со случившемся власти ввели в регионе режим ЧС."С 18 ноября во Владимирской области отменён режим чрезвычайной ситуации, введённый указом губернатора после схода с путей 16 ноября на перегоне Новки-1 - Тереховицы в Камешковском районе цистерн грузового поезда и розливом нефтепродуктов", - сообщает обладминистрация.По данным Горьковской железной дороги, движение поездов на линии Ковров - Владимир открыто уже по двум главным путям."При ликвидации последствий чрезвычайной ситуации предприняты меры по предотвращению экологического ущерба: обследована близлежащая территория и организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды, локализован разлив мазута, определена технология работ по его ликвидации и расчёт необходимой техники", - добавляют власти.

https://ria.ru/20201118/poezd-1585183371.html

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горьковская железная дорога, ленинградская область, владимир, владимирская область, происшествия