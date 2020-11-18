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https://ria.ru/20201118/sverdlovskaya-oblast-1585170916.html
Свердловского депутата поместили под домашний арест по делу о педофилии
Свердловского депутата поместили под домашний арест по делу о педофилии
Депутат думы Байкаловского сельского поселения в Свердловской области Владимир Барыкин заключен под домашний арест по уголовному делу о сексуальном насилии в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:07
2020-11-18T14:29
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат думы Байкаловского сельского поселения в Свердловской области Владимир Барыкин заключен под домашний арест по уголовному делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней, сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.По данным суда, Барыкин обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Постановлением районного суда 5 ноября депутату была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Адвокатом была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. После рассмотрения постановление суда первой инстанции отменено, в удовлетворении ходатайства следователя отказано. Судом апелляционной инстанции ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Согласно данным на сайте думы Байкаловского сельского поселения, 68-летний Барыкин является председателем комиссии по социальным вопросам и благоустройству, а также директором ООО "Экспресс" - единственного, по данным СМИ, пассажирского перевозчика в районе.
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свердловская область, происшествия

Свердловского депутата поместили под домашний арест по делу о педофилии

14:07 18.11.2020 (обновлено: 14:29 18.11.2020)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат думы Байкаловского сельского поселения в Свердловской области Владимир Барыкин заключен под домашний арест по уголовному делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней, сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.
По данным суда, Барыкин обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Постановлением районного суда 5 ноября депутату была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Адвокатом была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. После рассмотрения постановление суда первой инстанции отменено, в удовлетворении ходатайства следователя отказано. Судом апелляционной инстанции ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Согласно данным на сайте думы Байкаловского сельского поселения, 68-летний Барыкин является председателем комиссии по социальным вопросам и благоустройству, а также директором ООО "Экспресс" - единственного, по данным СМИ, пассажирского перевозчика в районе.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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