https://ria.ru/20201118/styuardessa-1585056851.html

Стюардесса рассказала о правилах безопасного проживания экипажа в отеле

Стюардесса рассказала о правилах безопасного проживания экипажа в отеле

Стюардесса британской авиакомпании раскрыла правила безопасного для членов экипажа проживания в гостиницах, сообщает Express. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T00:09

2020-11-18T00:09

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Стюардесса британской авиакомпании раскрыла правила безопасного для членов экипажа проживания в гостиницах, сообщает Express.При перелетах в дальние страны бортпроводники иногда проводят несколько дней в городе, дожидаясь обратного рейса. И проживают в тех же гостиницах, что и пассажиры. "Мы не говорим им, где живем. И никогда не называем номера комнат вслух, — рассказала стюардесса Хизер Пул. – Иногда при заселении мы меняемся комнатами с коллегами".Причин для этого несколько. Особому риску подвергаются женщины-бортпроводники. "Поскольку чаще всего отели раз за разом выдают экипажу одни и те же номера, злоумышленники могут знать, что обитательница одной из комнат у лифта или в конце длинного холла — привлекательная женщина", - пояснила она.Чтобы обезопасить себя, члены экипажа перед заселением тщательно осматривает номера. "Пока одна сотрудница проверяет комнату - под кроватью, в туалете и за занавеской для душа, — другая ждет снаружи в коридоре. Затем мы так же осматриваем номер коллеги", — рассказывает Хизер Пул.Некоторое время назад несколько стюардесс стали жертвами мужчины в белом спортивном костюме. Узнав о времени, когда члены экипажа должны были перед рейсом собраться в холле отеля, он катался в лифте и обливал их какой-то жидкостью из пластикового стаканчика. Сотрудница другой авиакомпании Кэт Камалани недавно опубликовала в соцсети видео, в котором поддержала Хизер Пул и сказала, что все постояльцы отеля должны вести себя осторожно."Никогда не говорите номер своей комнаты вслух, если рядом есть кто-нибудь посторонний, - советует она. - Всегда проверяйте, чтобы за вами никто не вошел в комнату и не находился там в ваше отсутствие. Осмотрите номер перед заселением".

https://ria.ru/20201110/aviatsiya-1583788744.html

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https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

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