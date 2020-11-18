https://ria.ru/20201118/shatunov-1585231634.html

Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"

Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду отклонил иск бывшего солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:22

2020-11-18T18:22

2020-11-18T18:22

культура

юрий шатунов

андрей разин

девятый арбитражный апелляционный суд

ласковый май

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд в среду отклонил иск бывшего солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещает артисту исполнять песни группы, сообщила РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы Шатунова.По ее словам, на постановление апелляционного суда истцом обязательно будет подана кассационная жалоба. Комментариями ответчиков агентство пока не располагает.Ранее, в октябре, апелляционный суд, рассмотрев жалобу одного из ответчиков, индивидуального предпринимателя Руслана Филатова, отменил по процессуальным основаниям решение арбитражного суда Москвы, в июле удовлетворившего иск. Апелляционный суд привлек к делу в статусе третьего лица Сергея Кузнецова, автора песен "Ласкового мая", и перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции.В своем иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому первый ответчик - индивидуальный предприниматель Руслан Филатов - передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику - "Честной музыке". Ссылаясь на этот договор, "Честная музыка" направила Шатунову претензию, в которой запретила исполнять более 20 песен "Ласкового мая".Однако, по словам представителя истца, на фонограмме звучит голос Шатунова, который никому прав на свое исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм никогда не подписывал. При этом сам Шатунов в октябре 2019 года получил исключительные права на песни по договору с Кузнецовым.Как заявил юрист "Честной музыки", Филатов гарантировал, что является единственным обладателем прав. В доказательство он продемонстрировал свой договор с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, а также судебные акты, в которых перечислены песни, принадлежащие Разину по договору с Кузнецовым от 1992 года.Арбитражный суд Москвы, удовлетворяя иск Шатунова, указал, что факт принадлежности Филатову прав на песни не доказан. Суд сослался на решение Пресненского суда Москвы, который в 2016 году с помощью экспертизы установил, что подпись на договоре 1992 года выполнена не Кузнецовым. Арбитражный суд также признал не имеющими значения для данного спора судебные акты, вынесенные в разные годы судами Ставрополя и Сочи о принадлежности прав на произведения Разину и Филатову."Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но вскоре группа распалась.

https://ria.ru/20200811/1575650209.html

https://ria.ru/20201014/razin-1579746374.html

https://ria.ru/20200912/razin-1577125689.html

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