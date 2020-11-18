https://ria.ru/20201118/sergey-shnurov-1585162382.html
Шнуров ответил стихами на судебный иск Лозы
Шнуров ответил стихами на судебный иск Лозы
Музыкант Сергей Шнуров стихами ответил Юрию Лозе, который подал на него в суд. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:45
2020-11-18T13:45
2020-11-18T15:07
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юрий лоза
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шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров стихами ответил Юрию Лозе, который подал на него в суд.Как сообщалось ранее, поводом для иска о защите чести и достоинства стало стихотворение Шнурова, в котором он высмеял получение Лозой благодарности от президента России.Автор хита "Плот", со своей стороны, весьма нелестно высказался о вокальных данных Шнурова и заявил, что ему "просто завидуют".Шнуров в своем Instagram ответил коллеге по музыкальному цеху в традиционной для него стихотворной форме, написав, что "мертвое воинство хочет как-то поднять через суд ущемленное мини-достоинство".Это уже не первая публичная стихотворная дуэль Шнурова с коллегами. Ранее в соцсети вылилось выяснение отношений между лидером "Ленинграда" и Иосифом Пригожиным.Это произошло после того, как продюсер привлек внимание к бедственному положению артистов из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20201022/vysmeyal-1581013633.html
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знаменитости, юрий лоза, звезды, шнур (сергей шнуров)