Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201118/sergey-shnurov-1585162382.html
Шнуров ответил стихами на судебный иск Лозы
Шнуров ответил стихами на судебный иск Лозы
Музыкант Сергей Шнуров стихами ответил Юрию Лозе, который подал на него в суд. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:45
2020-11-18T15:07
шоубиз
знаменитости
юрий лоза
звезды
шнур (сергей шнуров)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575290311_0:78:3405:1993_1400x0_80_0_0_0b238ce1c969a135a220b09ae06a726d.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров стихами ответил Юрию Лозе, который подал на него в суд.Как сообщалось ранее, поводом для иска о защите чести и достоинства стало стихотворение Шнурова, в котором он высмеял получение Лозой благодарности от президента России.Автор хита "Плот", со своей стороны, весьма нелестно высказался о вокальных данных Шнурова и заявил, что ему "просто завидуют".Шнуров в своем Instagram ответил коллеге по музыкальному цеху в традиционной для него стихотворной форме, написав, что "мертвое воинство хочет как-то поднять через суд ущемленное мини-достоинство".Это уже не первая публичная стихотворная дуэль Шнурова с коллегами. Ранее в соцсети вылилось выяснение отношений между лидером "Ленинграда" и Иосифом Пригожиным.Это произошло после того, как продюсер привлек внимание к бедственному положению артистов из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20201022/vysmeyal-1581013633.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575290311_609:0:3340:2048_1400x0_80_0_0_2a26dd07733c5c444559630be65029fd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, юрий лоза, звезды, шнур (сергей шнуров)

Шнуров ответил стихами на судебный иск Лозы

13:45 18.11.2020 (обновлено: 15:07 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыкант Сергей Шнуров
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров стихами ответил Юрию Лозе, который подал на него в суд.
Как сообщалось ранее, поводом для иска о защите чести и достоинства стало стихотворение Шнурова, в котором он высмеял получение Лозой благодарности от президента России.
Автор хита "Плот", со своей стороны, весьма нелестно высказался о вокальных данных Шнурова и заявил, что ему "просто завидуют".
Шнуров в своем Instagram ответил коллеге по музыкальному цеху в традиционной для него стихотворной форме, написав, что "мертвое воинство хочет как-то поднять через суд ущемленное мини-достоинство".
Это уже не первая публичная стихотворная дуэль Шнурова с коллегами. Ранее в соцсети вылилось выяснение отношений между лидером "Ленинграда" и Иосифом Пригожиным.
Это произошло после того, как продюсер привлек внимание к бедственному положению артистов из-за пандемии коронавируса.
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 15:19Шоубиз
Шнуров высмеял слова Пригожина о "бедствующих артистах"
 
ШоубизЗнаменитостиЮрий ЛозазвездыШнур (Сергей Шнуров)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве
18:58Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
18:58Появилось видео с места инцидента в Коммунарке
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин сменил главу Мордовии
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
Лента новостейМолния