https://ria.ru/20201118/selo-1585148979.html

В Оренбуржье направят более 1 млрд рублей на развитие села

В Оренбуржье направят более 1 млрд рублей на развитие села

В Оренбургской области направят более одного миллиарда рублей на реализацию мероприятий по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, сообщил... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:38

2020-11-18T12:38

2020-11-18T12:38

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. В Оренбургской области направят более одного миллиарда рублей на реализацию мероприятий по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, сообщил губернатор региона Денис Паслер на совещании, которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, развитие сельских территорий находится в центре внимания властей Оренбуржья. Ключевые направления этой работы – создание современного облика сельских территорий, газификация, водоснабжение, оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, улучшение жилищных условий, развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сел. "В числе стратегических объектов и точек приложения – строительство школы и Центра культуры, канализационных сетей и внутрипоселковых газопроводов, обустройство парков, пешеходных дорожек и игровых площадок, прокладка новых инженерных коммуникаций и приобретение автотехники, социальные выплаты на строительство и приобретение жилья", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20201014/platok-1579796956.html

оренбургская область

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денис паслер, оренбургская область