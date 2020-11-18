https://ria.ru/20201118/samara-1585248591.html

Самарская область представила дорожные проекты на "Транспортной неделе"

Самарская область представила дорожные проекты на "Транспортной неделе"

Самарская область представила ключевые проекты в сфере дорожного строительства на форуме "Транспортная неделя 2020" в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T20:02

2020-11-18T20:02

2020-11-18T20:02

дмитрий азаров

самарская область

тольятти

технологии

экономика

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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Самарская область представила ключевые проекты в сфере дорожного строительства на форуме "Транспортная неделя 2020" в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.Форум стартовал в среду, 18 ноября, в нем принимает участие официальная делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым."Свои достижения в сфере дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры регион презентовал на выставке форума "Транспорт России". В экспозицию Самарской области вошли ключевые проекты, реализуемые в губернии", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на выставке в том числе представлен проект строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай". Работы ведутся в рамках государственно-частного партнерства, объем частных инвестиций составляет более 120 миллиардов рублей. По информации пресс-службы, автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 километров в час позволит существенно сократить время на поездку из Москвы в Самару, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС и окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти."Самым главным проектом, который был на форуме отмечен председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, является международный транспортный коридор "Европа – Западный Китай". Мы опережающими темпами "зашли" в этот проект, создали условия на региональном уровне, чтобы этот межгосударственный проект начал реализовываться раньше намеченных сроков. Мостовой переход через Волгу строится уже практически год, начаты работы по подготовке территорий, связанных со строительством самой дороги", - цитирует Азарова пресс-служба.Помимо достижений в сфере дорожного строительства, на стенде Самарской области представлены разработки по внедрению интеллектуальных систем управления транспортными потоками, строительству телекоммуникационной инфраструктуры, которая необходима для внедрения полноценного комплекса интеллектуальной транспортной системы и запуска беспилотного транспорта, созданию национальной квантовой сети и электромобилей.

https://ria.ru/20201114/samara-1584601510.html

https://na.ria.ru/20201111/samarskiy-universitet-1583973671.html

самарская область

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий азаров, самарская область, тольятти, технологии, экономика