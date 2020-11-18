Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/samara-1585248591.html
Самарская область представила дорожные проекты на "Транспортной неделе"
Самарская область представила дорожные проекты на "Транспортной неделе"
Самарская область представила ключевые проекты в сфере дорожного строительства на форуме "Транспортная неделя 2020" в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T20:02
2020-11-18T20:02
дмитрий азаров
самарская область
тольятти
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/21856/95/218569585_0:108:3071:1835_1400x0_80_0_0_9aeb3376436218465f33df45b8596514.jpg
САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Самарская область представила ключевые проекты в сфере дорожного строительства на форуме "Транспортная неделя 2020" в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.Форум стартовал в среду, 18 ноября, в нем принимает участие официальная делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым."Свои достижения в сфере дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры регион презентовал на выставке форума "Транспорт России". В экспозицию Самарской области вошли ключевые проекты, реализуемые в губернии", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на выставке в том числе представлен проект строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай". Работы ведутся в рамках государственно-частного партнерства, объем частных инвестиций составляет более 120 миллиардов рублей. По информации пресс-службы, автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 километров в час позволит существенно сократить время на поездку из Москвы в Самару, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС и окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти."Самым главным проектом, который был на форуме отмечен председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, является международный транспортный коридор "Европа – Западный Китай". Мы опережающими темпами "зашли" в этот проект, создали условия на региональном уровне, чтобы этот межгосударственный проект начал реализовываться раньше намеченных сроков. Мостовой переход через Волгу строится уже практически год, начаты работы по подготовке территорий, связанных со строительством самой дороги", - цитирует Азарова пресс-служба.Помимо достижений в сфере дорожного строительства, на стенде Самарской области представлены разработки по внедрению интеллектуальных систем управления транспортными потоками, строительству телекоммуникационной инфраструктуры, которая необходима для внедрения полноценного комплекса интеллектуальной транспортной системы и запуска беспилотного транспорта, созданию национальной квантовой сети и электромобилей.
https://ria.ru/20201114/samara-1584601510.html
https://na.ria.ru/20201111/samarskiy-universitet-1583973671.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/21856/95/218569585_242:0:2830:1941_1400x0_80_0_0_e4ecdce769d1a45d7ccf68b3c15365b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий азаров, самарская область, тольятти, технологии, экономика

Самарская область представила дорожные проекты на "Транспортной неделе"

20:02 18.11.2020
 
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал в Самаре
Железнодорожный вокзал в Самаре - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Самарская область представила ключевые проекты в сфере дорожного строительства на форуме "Транспортная неделя 2020" в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.
Форум стартовал в среду, 18 ноября, в нем принимает участие официальная делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.
"Свои достижения в сфере дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры регион презентовал на выставке форума "Транспорт России". В экспозицию Самарской области вошли ключевые проекты, реализуемые в губернии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на выставке в том числе представлен проект строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай". Работы ведутся в рамках государственно-частного партнерства, объем частных инвестиций составляет более 120 миллиардов рублей. По информации пресс-службы, автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 километров в час позволит существенно сократить время на поездку из Москвы в Самару, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС и окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти.
Памятник Дяде Степе в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 11:33
Самарская область станет первым городом на карте MICE-туризма
"Самым главным проектом, который был на форуме отмечен председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, является международный транспортный коридор "Европа – Западный Китай". Мы опережающими темпами "зашли" в этот проект, создали условия на региональном уровне, чтобы этот межгосударственный проект начал реализовываться раньше намеченных сроков. Мостовой переход через Волгу строится уже практически год, начаты работы по подготовке территорий, связанных со строительством самой дороги", - цитирует Азарова пресс-служба.
Помимо достижений в сфере дорожного строительства, на стенде Самарской области представлены разработки по внедрению интеллектуальных систем управления транспортными потоками, строительству телекоммуникационной инфраструктуры, которая необходима для внедрения полноценного комплекса интеллектуальной транспортной системы и запуска беспилотного транспорта, созданию национальной квантовой сети и электромобилей.
Сборка модели ракеты для участия в международных студенческих соревнованиях C`Space на площадке СКБ RocketLAV - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 08:00
В Самаре запустят твердотопливную ракету, созданную школьниками
 
Дмитрий АзаровСамарская областьТольяттиТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
09:22Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег
09:21Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов
09:16Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества
09:15РЖД назвали дату выпуска вагона с местами-капсулами
09:07Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники
Лента новостейМолния