https://ria.ru/20201118/rudenya-1585148557.html
Руденя: в Верхневолжье закупят допмедоборудование для борьбы с COVID-19
Руденя: в Верхневолжье закупят допмедоборудование для борьбы с COVID-19
и. Власти Тверской области на выделенные из федерального бюджета 80 миллионов рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией закупят... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:36
2020-11-18T12:36
2020-11-18T12:36
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 18 ноя - РИА Новости. Власти Тверской области на выделенные из федерального бюджета 80 миллионов рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией закупят автомобили скорой помощи, компьютерный томограф и другое медицинское оборудование для учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства. При федеральной поддержке в Ржевскую центральную районную больницу планируется приобрести компьютерный томограф. Кроме того, предусмотрена закупка увлажнителей кислорода для инфекционных госпиталей, развернутых в регионе, газификаторов для Конаковской и Калининской ЦРБ, пульсоксиметров для амбулаторного звена. Для Детской областной клинической больницы приобретут утилизатор отходов, для ОКБ и областного клинического лечебно-реабилитационного центра – прикроватные мониторы. Также будет закуплено 9 машин скорой помощи для центральных районных больниц. На эти цели направят свыше 24 миллионов бюджетных средств.
https://ria.ru/20201111/medoborudovanie-1584170650.html
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 18 ноя - РИА Новости. Власти Тверской области на выделенные из федерального бюджета 80 миллионов рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией закупят автомобили скорой помощи, компьютерный томограф и другое медицинское оборудование для учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
При федеральной поддержке в Ржевскую центральную районную больницу планируется приобрести компьютерный томограф.
Кроме того, предусмотрена закупка увлажнителей кислорода для инфекционных госпиталей, развернутых в регионе, газификаторов для Конаковской и Калининской ЦРБ, пульсоксиметров для амбулаторного звена.
Для Детской областной клинической больницы приобретут утилизатор отходов, для ОКБ и областного клинического лечебно-реабилитационного центра – прикроватные мониторы.
Также будет закуплено 9 машин скорой помощи для центральных районных больниц. На эти цели направят свыше 24 миллионов бюджетных средств.