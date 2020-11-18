https://ria.ru/20201118/rudenya-1585148557.html

Руденя: в Верхневолжье закупят допмедоборудование для борьбы с COVID-19

Руденя: в Верхневолжье закупят допмедоборудование для борьбы с COVID-19

и. Власти Тверской области на выделенные из федерального бюджета 80 миллионов рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией закупят... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:36

2020-11-18T12:36

2020-11-18T12:36

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 18 ноя - РИА Новости. Власти Тверской области на выделенные из федерального бюджета 80 миллионов рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией закупят автомобили скорой помощи, компьютерный томограф и другое медицинское оборудование для учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства. При федеральной поддержке в Ржевскую центральную районную больницу планируется приобрести компьютерный томограф. Кроме того, предусмотрена закупка увлажнителей кислорода для инфекционных госпиталей, развернутых в регионе, газификаторов для Конаковской и Калининской ЦРБ, пульсоксиметров для амбулаторного звена. Для Детской областной клинической больницы приобретут утилизатор отходов, для ОКБ и областного клинического лечебно-реабилитационного центра – прикроватные мониторы. Также будет закуплено 9 машин скорой помощи для центральных районных больниц. На эти цели направят свыше 24 миллионов бюджетных средств.

https://ria.ru/20201111/medoborudovanie-1584170650.html

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игорь руденя