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В Амурской области произошел хлопок на судостроительном заводе
В Амурской области произошел хлопок на судостроительном заводе
Хлопок произошел на судостроительном заводе в Благовещенске Амурской области, пострадали четыре человека, сообщил в Instagram губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:08
2020-11-18T09:08
2020-11-18T09:35
василий орлов
благовещенск
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя - РИА Новости. Хлопок произошел на судостроительном заводе в Благовещенске Амурской области, пострадали четыре человека, сообщил в Instagram губернатор региона Василий Орлов."На судостроительном заводе сегодня происшествие с пострадавшими. При проведении лакокрасочных работ произошел хлопок. По информации на 14.50 (08.50 мск), пострадали 4 человека. Один отказался от госпитализации, 2 средней степени тяжести, один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию", - написал Орлов.Как уточнили журналистам в правительстве Амурской области, три из четырех человек, которые пострадали в результате происшествия на Благовещенском судостроительном заводе, госпитализированы. Они поступили в Амурскую областную клиническую больницу около 10 утра (04.00 мск)."Как рассказал главный врач Евгений Тарасюк, речь идет о трех пациентах: двух мужчинах 32 и 34 лет и 26-летней женщине. Последняя находится в наиболее тяжелом состоянии с 50% ожогов. Врачи борются за ее жизнь. У двух других пациентов зафиксированы ожоги разной степени локализации, мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получают необходимое лечение, прогнозы врачей благоприятные", - уточнили в пресс-службе правительства Приамурья.
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василий орлов, благовещенск, амурская область, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя - РИА Новости.
Хлопок произошел на судостроительном заводе в Благовещенске Амурской области
, пострадали четыре человека, сообщил в Instagram
губернатор региона Василий Орлов
.
"На судостроительном заводе сегодня происшествие с пострадавшими. При проведении лакокрасочных работ произошел хлопок. По информации на 14.50 (08.50 мск), пострадали 4 человека. Один отказался от госпитализации, 2 средней степени тяжести, один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию", - написал Орлов.
Как уточнили журналистам в правительстве Амурской области, три из четырех человек, которые пострадали в результате происшествия на Благовещенском судостроительном заводе, госпитализированы. Они поступили в Амурскую областную клиническую больницу около 10 утра (04.00 мск).
"Как рассказал главный врач Евгений Тарасюк, речь идет о трех пациентах: двух мужчинах 32 и 34 лет и 26-летней женщине. Последняя находится в наиболее тяжелом состоянии с 50% ожогов. Врачи борются за ее жизнь. У двух других пациентов зафиксированы ожоги разной степени локализации, мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получают необходимое лечение, прогнозы врачей благоприятные", - уточнили в пресс-службе правительства Приамурья.