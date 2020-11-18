https://ria.ru/20201118/proisshestvie-1585110931.html

В Амурской области произошел хлопок на судостроительном заводе

В Амурской области произошел хлопок на судостроительном заводе

Хлопок произошел на судостроительном заводе в Благовещенске Амурской области, пострадали четыре человека, сообщил в Instagram губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:08

2020-11-18T09:08

2020-11-18T09:35

василий орлов

благовещенск

амурская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570038227_0:0:3188:1793_1400x0_80_0_0_846644364282a9b9c467413b5744d64d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя - РИА Новости. Хлопок произошел на судостроительном заводе в Благовещенске Амурской области, пострадали четыре человека, сообщил в Instagram губернатор региона Василий Орлов."На судостроительном заводе сегодня происшествие с пострадавшими. При проведении лакокрасочных работ произошел хлопок. По информации на 14.50 (08.50 мск), пострадали 4 человека. Один отказался от госпитализации, 2 средней степени тяжести, один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию", - написал Орлов.Как уточнили журналистам в правительстве Амурской области, три из четырех человек, которые пострадали в результате происшествия на Благовещенском судостроительном заводе, госпитализированы. Они поступили в Амурскую областную клиническую больницу около 10 утра (04.00 мск)."Как рассказал главный врач Евгений Тарасюк, речь идет о трех пациентах: двух мужчинах 32 и 34 лет и 26-летней женщине. Последняя находится в наиболее тяжелом состоянии с 50% ожогов. Врачи борются за ее жизнь. У двух других пациентов зафиксированы ожоги разной степени локализации, мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получают необходимое лечение, прогнозы врачей благоприятные", - уточнили в пресс-службе правительства Приамурья.

https://ria.ru/20191108/1560697900.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, благовещенск, амурская область, происшествия