https://ria.ru/20201118/polikliniki-1585187672.html

Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками

Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками

Президент России Владимир Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками, так как люди не могут дозвониться. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:11

2020-11-18T15:11

2020-11-18T15:43

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками, так как люди не могут дозвониться."Есть еще один вопрос - это связь. Людям не так просто дозвониться. Это тоже вопрос, на который надо обратить внимание", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585187065.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество