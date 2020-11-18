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Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками
Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками
Президент России Владимир Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками, так как люди не могут дозвониться. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:11
2020-11-18T15:11
2020-11-18T15:43
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владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками, так как люди не могут дозвониться."Есть еще один вопрос - это связь. Людям не так просто дозвониться. Это тоже вопрос, на который надо обратить внимание", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество