https://ria.ru/20201118/perekopskiy-1585127874.html

Вице-президент Telegram Перекопский привился вакциной "Спутник V"

Вице-президент Telegram Перекопский привился вакциной "Спутник V"

Вице-президент Telegram Илья Перекопский рассказал РИА Новости, что испытал на себе российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:08

2020-11-18T11:08

2020-11-18T11:08

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

telegram (приложение)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-президент Telegram Илья Перекопский рассказал РИА Новости, что испытал на себе российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V"."Вакцину делал. Может, около месяца назад. Я сделал уже два укола, думаю, мне хватит. Вроде, должно на пару лет ее действия хватить", - сказал он, отвечая на вопрос, испытывал ли он на себе российскую вакцину "Спутник V"."Небольшое было давление и температура чуть поднялась, особенно после второго укола", - рассказал Перекопский."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность вакцины на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, telegram (приложение)