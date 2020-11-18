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Вице-президент Telegram Перекопский привился вакциной "Спутник V"
Вице-президент Telegram Перекопский привился вакциной "Спутник V"
Вице-президент Telegram Илья Перекопский рассказал РИА Новости, что испытал на себе российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:08
2020-11-18T11:08
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
telegram (приложение)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-президент Telegram Илья Перекопский рассказал РИА Новости, что испытал на себе российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V"."Вакцину делал. Может, около месяца назад. Я сделал уже два укола, думаю, мне хватит. Вроде, должно на пару лет ее действия хватить", - сказал он, отвечая на вопрос, испытывал ли он на себе российскую вакцину "Спутник V"."Небольшое было давление и температура чуть поднялась, особенно после второго укола", - рассказал Перекопский."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность вакцины на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, telegram (приложение)

Вице-президент Telegram Перекопский привился вакциной "Спутник V"

11:08 18.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-президент Telegram Илья Перекопский рассказал РИА Новости, что испытал на себе российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".
"Вакцину делал. Может, около месяца назад. Я сделал уже два укола, думаю, мне хватит. Вроде, должно на пару лет ее действия хватить", - сказал он, отвечая на вопрос, испытывал ли он на себе российскую вакцину "Спутник V".
"Небольшое было давление и температура чуть поднялась, особенно после второго укола", - рассказал Перекопский.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность вакцины на уровне 92%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Telegram (приложение)
 
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