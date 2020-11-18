https://ria.ru/20201118/pensiya-1585128007.html

В Госдуме оценили идею пересмотра порога для выплат пенсионных накоплений

В Госдуме оценили идею пересмотра порога для выплат пенсионных накоплений

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова ("Единая Россия") поддержала идею пересмотра порога для выплат пенсионных накоплений, но этот вопрос, РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:08

2020-11-18T11:08

2020-11-18T11:08

ольга павлова

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова ("Единая Россия") поддержала идею пересмотра порога для выплат пенсионных накоплений, но этот вопрос, по ее мнению, нужно детально проработать, чтобы избежать рисков.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минтруд попросил Пенсионный фонд России проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. По данным газеты, предлагается осуществлять выплаты, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).В пресс-службе министерства сообщили РИА Новости, что Минтруд поручил ПФР проработать разные варианты выплаты накопительной части пенсии, но решения не приняты."Идея хорошая. Концепцию поддерживаю, потому что она положительно отразится на благосостоянии пенсионеров, но ее нужно основательно и детально проработать, во избежание рисков, о которых говорят пенсионные фонды. Минтруд также видит эти риски, поэтому вопрос о потенциальной возможности установления нового повышенного порога сейчас будет прорабатываться, об этом и было сказано в письме ведомства", - сказала Павлова РИА Новости.

https://ria.ru/20201113/pensii-1584470794.html

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ольга павлова, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество