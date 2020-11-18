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Госдума приняла закон о наказании за действия по отчуждению территорий
Госдума приняла закон о наказании за действия по отчуждению территорий
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:59
2020-11-18T12:59
2020-11-18T12:59
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андрей клишас
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Депутаты подготовили схожую инициативу со штрафами за публичные призывы к отчуждению российских территорий.Согласно поправкам в КоАП, за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут только при повторном правонарушении. В этой связи наказание за подобное нарушение предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП, штрафы составят для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета. При повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ, при этом штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тысяч рублей.Также УК дополняется новой статьей, где предусматривается ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.
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россия, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ.
Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников
и сенатор Андрей Клишас
. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Депутаты подготовили схожую инициативу со штрафами за публичные призывы к отчуждению российских территорий.
Согласно поправкам в КоАП, за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут только при повторном правонарушении. В этой связи наказание за подобное нарушение предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП, штрафы составят для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета. При повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ, при этом штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тысяч рублей.
Также УК дополняется новой статьей, где предусматривается ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.