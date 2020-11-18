https://ria.ru/20201118/nevidimka-1585101373.html

Названы способы стать невидимым для всех в WhatsApp

Названы способы стать невидимым для всех в WhatsApp

Этот режим позволяет пользователям мессенджера WhatsApp скрыть информацию о нахождении себя "в сети", отслеживая при этом активность других людей. Активировать... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T03:20

2020-11-18T03:20

2020-11-18T03:20

роскачество

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Этот режим позволяет пользователям мессенджера WhatsApp скрыть информацию о нахождении себя "в сети", отслеживая при этом активность других людей. Активировать его при желании может каждый, рассказал агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. По его словам, на iPhone это делается через настройки приложения "Учетная запись" с иконкой замочка, а затем нужно выбрать пункт "Конфиденциальность". В открывшихся подпунктах меню можно выбрать возможность стать невидимым для всех, убрать фото профиля и/или сведения о себе из общего обозрения. Чтобы настроить режим невидимки на Android, нужно зайти в Настройки, а там выбрать пункт "Аккаунт", а затем "Приватность" (в последних версиях ОС – "Конфиденциальность").Здесь можно сделать невидимыми время посещения, фото профиля, личные сведения, отчеты о прочтении сообщений. Если выбрать везде "Никто", можно полностью скрыть от посторонних глаз свою активность в WhatsApp, заключил Бодров.

https://ria.ru/20201118/chat-1585097040.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, whatsapp inc., apple iphone, google android, технологии