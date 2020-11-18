Названы способы стать невидимым для всех в WhatsApp
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Этот режим позволяет пользователям мессенджера WhatsApp скрыть информацию о нахождении себя "в сети", отслеживая при этом активность других людей. Активировать его при желании может каждый, рассказал агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.
По его словам, на iPhone это делается через настройки приложения "Учетная запись" с иконкой замочка, а затем нужно выбрать пункт "Конфиденциальность". В открывшихся подпунктах меню можно выбрать возможность стать невидимым для всех, убрать фото профиля и/или сведения о себе из общего обозрения.
"Еще одна полезная функция здесь же: ползунок "Отчеты о прочтении". Если вы его снимаете, теперь никто не узнает, прочли ли вы сообщения. Впрочем, для вас эта функция также будет недоступна. В этом же окне можно управлять заблокированными контактами", - отмечает Бодров.
Чтобы настроить режим невидимки на Android, нужно зайти в Настройки, а там выбрать пункт "Аккаунт", а затем "Приватность" (в последних версиях ОС – "Конфиденциальность").
Здесь можно сделать невидимыми время посещения, фото профиля, личные сведения, отчеты о прочтении сообщений. Если выбрать везде "Никто", можно полностью скрыть от посторонних глаз свою активность в WhatsApp, заключил Бодров.