https://ria.ru/20201118/neft-1585217267.html

"Восток Ойл" — проект стратегического лидерства России

"Восток Ойл" — проект стратегического лидерства России

РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:48

2020-11-18T18:48

2020-11-18T19:47

россия

роснефть

экономика

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Михаил ДелягинВ нарастающем мировом кризисе, когда слова о "глобальной нестабильности и беспрецедентной неопределенности" за почти 20 лет стали навязшей в зубах банальщиной, есть только один способ обрести вожделенную и необходимую для нормальной жизни стабильность: обеспечить ее себе самому.Россия сделала важный шаг в деле создания устойчивых глобальных контуров сотрудничества, стабилизирующих ситуацию даже в самые напряженные и неопределенные времена: одобрена сделка по продаже 10% проекта "Восток Ойл" одному из крупнейших мировых трейдеров – компании Trafigura. Это позволит обеспечивать не только гарантированный, но и наиболее гибкий, и потому эффективный сбыт полярной нефти в глобальном масштабе.Проект "Восток Ойл", обладающий колоссальной ресурсной базой (не менее 6 миллиардов тонн высококачественной нефти, которая благодаря своему качеству, как ожидается, будет продаваться дороже стандартной на 10-12 долларов за баррель) и значительными же логистическими преимуществами, без преувеличения, - будущее не просто российской, но и мировой энергетики (что и обусловило интерес к нему со стороны Trafigura).Для сравнения - ресурсная база всей формации Permian (крупнейшего сланцевого региона) в Соединенных Штатах – 6,3 миллиарда тонн. Только следует понимать, что плотность запасов там – 0,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (БНЭ) на квадратный километр. В случае же с проектом "Восток Ойл" этот показатель составляет 17 миллионов БНЭ на квадратный километр. Неудивительно, что проект сверхпривлекателен для инвесторов. А ведь нефтегазовая отрасль сейчас явно недоинвестирована и реализация данного проекта может в корне изменить ситуацию.К реализации проекта "Роснефть" приступила в этом году; именно из-за него J.P.Morgan назвал компанию своим "главным фаворитом" (разумеется, с точки зрения профильных для него операций на фондовом рынке). Чистая приведенная стоимость проекта, по оценкам инвестиционных аналитиков, составляет от 75 до 115 миллиардов долларов, что превращает его в настоящий магнит для инвесторов. Очевидно, что вслед за Trafigura участие в "Восток Ойл" примут другие крупные игроки на глобальном рынке углеводородов: международные трейдеры и инвестиционные фонды, долгосрочные партнеры "Роснефти". В 2024 году ожидаются поставки 30 миллионов тонн нефти, а к 2030 году – до 100 миллионов тонн. Уникальное географическое положение проекта позволяет поставлять ее по Севморпути как на привычные европейские, так и на быстро растущие азиатские рынки; при этом использование танкеров (пусть даже сравнительно дорогих, высокого ледового класса) сделает поставки не только дешевле, но и значительно надежнее традиционных трубопроводных.Для обслуживания "Восток Ойл" на судостроительной верфи "Звезда" уже заказано 10 танкеров по 120 тысяч тонн; всего планируется построить 50 судов различных классов. Однако это лишь незначительная часть интегрального эффекта для российской экономики, которую обеспечит проект; в целом до 2038 года KPMG оценивает эффект от "арктических" инвестиций в более чем 30 триллионов рублей, а специалисты Института прогнозирования РАН говорят о долговременном приросте внутреннего спроса в размере 2% ВВП в год. Ведь "Восток Ойл" - это и морские терминалы, резервуарные парки, танкеры и газовозы ледового класса, электростанции (включая ветряные) и аэродромы; это мощный импульс развитию всего российского машиностроения, металлургии, энергетики. Главное же заключается в том, что суровые условия диктуют применение самых современных технологий; недаром освоение Арктики по значению для научно-технического прогресса сравнивают с прорывом человечества в космос.Поэтому проект станет полигоном для отработки целого букета новых, прорывных технологий. Достаточно указать на то, что удельная интенсивность углеродных выбросов в период добычи будет в 4 с лишним раза ниже обычного уровня новых месторождений (по данным WoodMackenzie).Принципиально важно, что все заказы для "Восток Ойл" будут выполнять именно российские производители – и, соответственно, весь генерируемый им импульс развития достанется нашей стране, а не ее конкурентам. В частности, реализация проекта способна переломить негативную в целом ситуацию на рынке труб (спрос на которые заметно снизился) и полностью и надолго загрузить отечественные предприятия.Дополнительное преимущество "Восток Ойл" заключается в значительной схожести геологических характеристик его месторождений с характеристиками хорошо изученных ванкорских месторождений, что существенно упрощает их освоение, несмотря на понятную суровость природных условий.Реализация проекта "Восток Ойл" не только создаст для России прочный задел развития, сопоставимый по своему значению и масштабу с освоением нефтегазовых месторождений Западной Сибири (за счет которого мы, строго говоря, и живем до сих пор), но и обеспечит стране лидирующие технологические позиции в глобальной конкуренции и долговременное стратегическое влияние.

https://ria.ru/20201113/rosneft-1584495058.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/1584564173.html

https://ria.ru/20200515/1571512158.html

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россия, роснефть, экономика