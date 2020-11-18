https://ria.ru/20201118/ndfl-1585157060.html

Матвиенко назвала решение о повышении НДФЛ для лечения детей справедливым

Матвиенко назвала решение о повышении НДФЛ для лечения детей справедливым

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "гениальным и справедливым" решение о повышении НДФЛ для финансирования лечения детей, отметив, что это личная... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:09

2020-11-18T13:09

2020-11-18T13:09

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "гениальным и справедливым" решение о повышении НДФЛ для финансирования лечения детей, отметив, что это личная инициатива президента.Сенаторы на заседании в среду приняли закон о повышении НДФЛ до 15% для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Полученные дополнительные средства в размере 60 миллиардов рублей в год будут направлены на лечение детей, больных орфанными заболеваниями.Она подчеркнула, что эти средства будут "окрашены", то есть с целевым использованием."Хочется поблагодарить президента, это было его личное решение, оно было поддержано правительством", - сказала спикер.Она отметила, что парламентарии будут мониторить ситуацию в этой сфере, должны быть централизованные закупки, реестр детей с орфанными заболеваниями. Весь механизм должен быть прозрачным и понятным.

https://ria.ru/20201021/ndfl-1580865001.html

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валентина матвиенко, совет федерации рф, общество