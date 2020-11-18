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Матвиенко назвала решение о повышении НДФЛ для лечения детей справедливым
Матвиенко назвала решение о повышении НДФЛ для лечения детей справедливым
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "гениальным и справедливым" решение о повышении НДФЛ для финансирования лечения детей, отметив, что это личная... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:09
2020-11-18T13:09
2020-11-18T13:09
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "гениальным и справедливым" решение о повышении НДФЛ для финансирования лечения детей, отметив, что это личная инициатива президента.Сенаторы на заседании в среду приняли закон о повышении НДФЛ до 15% для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Полученные дополнительные средства в размере 60 миллиардов рублей в год будут направлены на лечение детей, больных орфанными заболеваниями.Она подчеркнула, что эти средства будут "окрашены", то есть с целевым использованием."Хочется поблагодарить президента, это было его личное решение, оно было поддержано правительством", - сказала спикер.Она отметила, что парламентарии будут мониторить ситуацию в этой сфере, должны быть централизованные закупки, реестр детей с орфанными заболеваниями. Весь механизм должен быть прозрачным и понятным.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
назвала "гениальным и справедливым" решение о повышении НДФЛ для финансирования лечения детей, отметив, что это личная инициатива президента.
Сенаторы на заседании в среду приняли закон о повышении НДФЛ до 15% для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Полученные дополнительные средства в размере 60 миллиардов рублей в год будут направлены на лечение детей, больных орфанными заболеваниями.
"Это было генеральное и справедливое решение для того, чтобы найти ресурсы для лечения людей с орфанными заболеваниями", - сказала спикер.
Она подчеркнула, что эти средства будут "окрашены", то есть с целевым использованием.
"Хочется поблагодарить президента, это было его личное решение, оно было поддержано правительством", - сказала спикер.
Она отметила, что парламентарии будут мониторить ситуацию в этой сфере, должны быть централизованные закупки, реестр детей с орфанными заболеваниями. Весь механизм должен быть прозрачным и понятным.