https://ria.ru/20201118/moshenniki-1585100793.html
Таможенники рассказали о новой схеме мошенничества
Таможенники рассказали о новой схеме мошенничества
Мошенники в Приморье распространяют объявления о "выплатах" за предоставление персональных данных жителей Дальнего Востока и используют их для ввоза... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T02:34
2020-11-18T02:34
2020-11-18T02:53
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Мошенники в Приморье распространяют объявления о "выплатах" за предоставление персональных данных жителей Дальнего Востока и используют их для ввоза праворульных машин без аппаратуры вызова экстренных служб системы "ЭРА-ГЛОНАСС", рассказали в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ).В ноябре 2018 года на встрече с властями Приморья занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки "ЭРА-ГЛОНАСС". Позже он утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока, согласно которому в течение года они могут ввозить по одной машине без данной системы. В декабре 2019 года этот порядок был продлен еще на год. Сейчас правительство прорабатывает вопрос продления дальнейшего продления разрешения.В ДВТУ сообщили, что жителям Дальнего Востока предлагают "компенсационные выплаты" в размере 500 рублей и более за предоставление персональных данных.Для их получения граждане с постоянной пропиской в регионе должны предоставить свои паспорт, ИНН и СНИЛС.По закону, декларант обязан задекларировать товары и уплатить таможенные платежи, он несет ответственность за неисполнение этих обязанностей и недостоверные сведения в документах. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.В управлении также напомнили, что персональные данные человека могут быть использованы мошенниками для регистрации "фирм-однодневок" для уклонения от налогов и незаконного вывода денег за границу. За это грозит уголовная ответственность.
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россия, общество
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости.
Мошенники в Приморье распространяют объявления о "выплатах" за предоставление персональных данных жителей Дальнего Востока и используют их для ввоза праворульных машин без аппаратуры вызова экстренных служб системы "ЭРА-ГЛОНАСС
", рассказали в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ).
В ноябре 2018 года на встрече с властями Приморья занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев
поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток
праворульных иномарок без установки "ЭРА-ГЛОНАСС". Позже он утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока, согласно которому в течение года они могут ввозить по одной машине без данной системы. В декабре 2019 года этот порядок был продлен еще на год. Сейчас правительство прорабатывает вопрос продления дальнейшего продления разрешения.
В ДВТУ сообщили, что жителям Дальнего Востока предлагают "компенсационные выплаты" в размере 500 рублей и более за предоставление персональных данных.
Для их получения граждане с постоянной пропиской в регионе должны предоставить свои паспорт, ИНН и СНИЛС.
"На деле эти люди, получив за небольшое вознаграждение персональные данные граждан, оформляют ввозимые из Японии автомобили в упрощенном порядке… При этом граждане не подозревают, что, передавая свои персональные данные для использования при таможенном декларировании ввозимых автотранспортных средств, они выступают в качестве декларанта товаров", - сообщает управление.
По закону, декларант обязан задекларировать товары и уплатить таможенные платежи, он несет ответственность за неисполнение этих обязанностей и недостоверные сведения в документах. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В управлении также напомнили, что персональные данные человека могут быть использованы мошенниками для регистрации "фирм-однодневок" для уклонения от налогов и незаконного вывода денег за границу. За это грозит уголовная ответственность.