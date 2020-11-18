https://ria.ru/20201118/moshenniki-1585100793.html

Таможенники рассказали о новой схеме мошенничества

Таможенники рассказали о новой схеме мошенничества

Мошенники в Приморье распространяют объявления о "выплатах" за предоставление персональных данных жителей Дальнего Востока и используют их для ввоза... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T02:34

2020-11-18T02:34

2020-11-18T02:53

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общество

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Мошенники в Приморье распространяют объявления о "выплатах" за предоставление персональных данных жителей Дальнего Востока и используют их для ввоза праворульных машин без аппаратуры вызова экстренных служб системы "ЭРА-ГЛОНАСС", рассказали в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ).В ноябре 2018 года на встрече с властями Приморья занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки "ЭРА-ГЛОНАСС". Позже он утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока, согласно которому в течение года они могут ввозить по одной машине без данной системы. В декабре 2019 года этот порядок был продлен еще на год. Сейчас правительство прорабатывает вопрос продления дальнейшего продления разрешения.В ДВТУ сообщили, что жителям Дальнего Востока предлагают "компенсационные выплаты" в размере 500 рублей и более за предоставление персональных данных.Для их получения граждане с постоянной пропиской в регионе должны предоставить свои паспорт, ИНН и СНИЛС.По закону, декларант обязан задекларировать товары и уплатить таможенные платежи, он несет ответственность за неисполнение этих обязанностей и недостоверные сведения в документах. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.В управлении также напомнили, что персональные данные человека могут быть использованы мошенниками для регистрации "фирм-однодневок" для уклонения от налогов и незаконного вывода денег за границу. За это грозит уголовная ответственность.

https://ria.ru/20200712/1574229886.html

https://ria.ru/20200520/1571733204.html

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