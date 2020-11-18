https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585127346.html

Очередная группа российских миротворцев прибыла в Степанакерт

Очередная группа российских миротворцев прибыла в Степанакерт

Очередная группа российских миротворцев прибыла в Степанакерт, безопасность движения колонны обеспечила военная полиция, говорится в сообщении Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:05

2020-11-18T11:05

2020-11-18T11:05

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

степанакерт

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584858054_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_1e23d890de062385c60ed26bfb711a4c.jpg

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ, 18 ноя - РИА Новости. Очередная группа российских миротворцев прибыла в Степанакерт, безопасность движения колонны обеспечила военная полиция, говорится в сообщении Минобороны РФ.Отмечается, что миротворцы разгрузили автомобильную технику и средства материально-технического обеспечения, доставленные из РФ самолетами Ил-76 на аэродром Эребуни.В Карабахе будет размещен российский миротворческий контингент из 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составили подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

нагорный карабах

степанакерт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, в мире