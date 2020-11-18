https://ria.ru/20201118/minirovanie-1585097535.html

Американца подозревают в "минировании" здания ГБР Украины

Американца подозревают в "минировании" здания ГБР Украины

Полиции Украины передана информация об американце, который подозревается в "минировании" здания Госбюро расследований, решается вопрос об избрании ему меры... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T00:42

2020-11-18T00:42

2020-11-18T00:42

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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Полиции Украины передана информация об американце, который подозревается в "минировании" здания Госбюро расследований, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила пресс-служба ГБР.В пресс-службе уточнили, что сообщение о минировании поступило в полицию 12 ноября. Тогда правоохранители проверили здание, однако никаких взрывоопасных устройств обнаружено не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело.После работники ГБР установили местонахождение указанного лица и передали информацию полиции "для дальнейшего уведомления о подозрении в совершении преступления и досудебного расследования"."Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - добавили в ГБР.С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.

https://ria.ru/20201021/minirovanie-1580896084.html

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