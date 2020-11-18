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Американца подозревают в "минировании" здания ГБР Украины
Американца подозревают в "минировании" здания ГБР Украины
Полиции Украины передана информация об американце, который подозревается в "минировании" здания Госбюро расследований, решается вопрос об избрании ему меры... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T00:42
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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Полиции Украины передана информация об американце, который подозревается в "минировании" здания Госбюро расследований, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила пресс-служба ГБР.В пресс-службе уточнили, что сообщение о минировании поступило в полицию 12 ноября. Тогда правоохранители проверили здание, однако никаких взрывоопасных устройств обнаружено не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело.После работники ГБР установили местонахождение указанного лица и передали информацию полиции "для дальнейшего уведомления о подозрении в совершении преступления и досудебного расследования"."Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - добавили в ГБР.С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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сша, украина, в мире

Американца подозревают в "минировании" здания ГБР Украины

00:42 18.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Полиции Украины передана информация об американце, который подозревается в "минировании" здания Госбюро расследований, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила пресс-служба ГБР.
В пресс-службе уточнили, что сообщение о минировании поступило в полицию 12 ноября. Тогда правоохранители проверили здание, однако никаких взрывоопасных устройств обнаружено не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками ГБР была получена информация относительно лица, которое осуществило телефонный звонок и сообщило о заминировании админздания ГБР, и установлено его местонахождение. Им оказался 36-летний гражданин США", - сообщается на сайте Госбюро.

После работники ГБР установили местонахождение указанного лица и передали информацию полиции "для дальнейшего уведомления о подозрении в совершении преступления и досудебного расследования".
"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - добавили в ГБР.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
Государственный Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 19:50
Источник сообщил о "минировании" Кремлевского дворца
 
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