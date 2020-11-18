https://ria.ru/20201118/migratsiya-1585129107.html

Международные эксперты обсудят в РУДН влияние пандемии на миграцию

Международные эксперты обсудят в РУДН влияние пандемии на миграцию

Эксперты конференции "Миграция и глобальные вызовы третьего десятилетия", которая пройдет 19-20 ноября в РУДН при экспертной поддержке Совета Европы и... РИА Новости, 18.11.2020

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распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Эксперты конференции "Миграция и глобальные вызовы третьего десятилетия", которая пройдет 19-20 ноября в РУДН при экспертной поддержке Совета Европы и управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, обсудят, как пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на миграционные процессы.Отмечается, что конференция пройдёт в очно и в онлайн-формате.В рамках конференции также пройдет круглый стол "Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в принимающее сообщество: способы выявления рисков и снижения социальной напряжённости и радикализма". Участвовать в конференции будут профильные специалисты из стран ЕС и СНГ.Среди приглашенных спикеров - Драгослав Штефанек, спецпредставитель генсека Совета Европы по вопросам миграции и делам беженцев, и Ванно Нупек, глава Московского офиса управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200416/1570158154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, рудн, снг, совет европы, оон, в мире