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Международные эксперты обсудят в РУДН влияние пандемии на миграцию
Международные эксперты обсудят в РУДН влияние пандемии на миграцию
Эксперты конференции "Миграция и глобальные вызовы третьего десятилетия", которая пройдет 19-20 ноября в РУДН при экспертной поддержке Совета Европы и... РИА Новости, 18.11.2020
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Эксперты конференции "Миграция и глобальные вызовы третьего десятилетия", которая пройдет 19-20 ноября в РУДН при экспертной поддержке Совета Европы и управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, обсудят, как пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на миграционные процессы.Отмечается, что конференция пройдёт в очно и в онлайн-формате.В рамках конференции также пройдет круглый стол "Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в принимающее сообщество: способы выявления рисков и снижения социальной напряжённости и радикализма". Участвовать в конференции будут профильные специалисты из стран ЕС и СНГ.Среди приглашенных спикеров - Драгослав Штефанек, спецпредставитель генсека Совета Европы по вопросам миграции и делам беженцев, и Ванно Нупек, глава Московского офиса управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, рудн, снг, совет европы, оон, в мире

Международные эксперты обсудят в РУДН влияние пандемии на миграцию

11:12 18.11.2020 (обновлено: 11:13 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Петр Чернов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Эксперты конференции "Миграция и глобальные вызовы третьего десятилетия", которая пройдет 19-20 ноября в РУДН при экспертной поддержке Совета Европы и управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, обсудят, как пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на миграционные процессы.
Отмечается, что конференция пройдёт в очно и в онлайн-формате.

"В рамках работы пленарной части Конференции эксперты обсудят трансформацию миграционных процессов под влиянием пандемии. На повестку секций вынесены актуальные вопросы, в числе которых обсуждение региональных практик управления миграционными процессами в условиях пандемии; современные подходы к социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в принимающее сообщество", - говорится в сообщении вуза.

В рамках конференции также пройдет круглый стол "Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в принимающее сообщество: способы выявления рисков и снижения социальной напряжённости и радикализма". Участвовать в конференции будут профильные специалисты из стран ЕС и СНГ.
Среди приглашенных спикеров - Драгослав Штефанек, спецпредставитель генсека Совета Европы по вопросам миграции и делам беженцев, и Ванно Нупек, глава Московского офиса управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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