https://ria.ru/20201118/lekarstva-1585219126.html

Жители Татарстана начали получать бесплатные лекарства от COVID-19

Жители Татарстана начали получать бесплатные лекарства от COVID-19

Жители Татарстана, лечащиеся на дому от новой коронавирусной инфекции, начали бесплатно получать необходимые препараты, всего им будет предоставляться 12... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:25

2020-11-18T17:25

2020-11-18T17:25

республика татарстан

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Жители Татарстана, лечащиеся на дому от новой коронавирусной инфекции, начали бесплатно получать необходимые препараты, всего им будет предоставляться 12 препаратов, сообщила заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева."Закуплены лекарственные препараты на 132 миллиона рублей из выделенных 146 миллионов минздравом РФ. Из 12 лекарственных препаратов, на которые мы заключили контракты, десять уже поступили в республику", - сказала Яркаева.По информации замминистра, в ближайшее время ожидаются также поставки Интерферона и Левофлоксацина. Оба препарата применяются при лечении COVID-19 легкой и среднетяжелой формы, как с пневмонией, так и без нее.Яркаева пояснила, что врач, приходя к пациенту на дом, заполняет электронный рецепт, и данные сразу попадают в базу компании "Таттехмедфарм", где уже собирается комплект нужных пациенту препаратов. Лекарства должны быть доставлены ему в течение 24 часов. Доставлять препараты пациентам, которые лечатся на дому, будут волонтеры. Они должны будут сфотографировать момент получения пациентом препаратов с соблюдением социальной дистанции, а фотографии передать ответственному лицу в поликлинике.Всего, по словам замминистра, бесплатные препараты в Татарстане получат 18 тысяч человек, 200 пациентов их уже получили.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что открыла специальную круглосуточную "горячую линию" по вопросам доступности и качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения, а также своевременности и полноты предоставления гражданам мер государственной поддержки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/predstavleniya-1585209394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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